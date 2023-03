"El Estrangulador de Boston": el lado B de uno de los criminales más famosos

Es que en la película, Knightley y Coon encarnan a Loretta McLaughlin y Jean Cole, la dupla de reporteras del centenario diario Record American que, a pesar de los prejuicios sexistas de la época, las dificultades laborales y el peligro, decidieron investigar a fondo esta trama que se convertiría en uno de los episodios más famosos del nutrido prontuario de crímenes seriales del país del norte.

La cinta sigue principalmente a McLaughlin, una joven periodista sedienta de desafíos profesionales y de ganas de demostrar de lo que es capaz, pero es sistemáticamente desestimada y recluida por sus jefes a la superficial sección femenina del diario, mientras del otro lado de la redacción ve con ansias y curiosidad la dinámica de las noticias policiales.

Casi obsesionada con dar con el hecho que le permita dar el salto, Loretta es la primera en notar la similitud entre dos de las víctimas y en la mecánica de sus asesinatos, y busca la ayuda de Cole, una colega más experimentada en el terreno, para indagar sobre la posible conexión entre cada una, mientras pasan los días y semanas y se apilan los hallazgos de nuevos ataques del misterioso homicida.

Los sospechosos se multiplican en medio de una frustración cada vez más grande por parte del dúo periodístico, que si bien consigue alertar y poner el foco público en el "Estrangulador", lucha por dar con la pista clave que permita identificarlo y denuncia con indignación la falta de resultados y de iniciativa por parte de la Policía local.

"Crecí en Boston y había escuchado sobre 'el Estrangulador' durante toda mi vida, pero realmente no sabía muchos detalles hasta que empecé a leer sobre el tema hace unos años, y descubrí todas las increíbles capas que este misterio tenía en su núcleo. Me pareció muy convincente, y que podía funcionar muy bien como película", explicó Ruskin sobre lo que lo impulsó a desarrollar el proyecto, en el que también trabajó como guionista.

Además, se reconoció como "un gran fan de los crímenes reales" y explicó que toda la trama "no hizo un clic" en él hasta que descubrió a McLaughlin y Cole: "Eran parte de la narrativa y estaban en el corazón de la misma, en términos de contarla, hacerla pública y, de alguna manera, dar la primicia", dijo.

Justamente, ambas "se convirtieron en personajes en sí mismas, eran fotografiadas por los periódicos, que a veces las usaban como una estrategia de circulación, así que también había artículos de doble página sobre estas periodistas, jugando con el hecho de que fueran dos mujeres persiguiendo información sobre este homicida serial tan notorio y que estaba apuntando contra otras mujeres", agregó Ruskin sobre lo que encontró mientras se preparaba para la producción.

"La verdad es que no tiene tanto que ver con una agenda, con una intención de hacerles justicia, sino con que de verdad me movilizó su historia a nivel personal. Cuanto más aprendo y conozco sobre ellas, más me inspira quiénes eran como personas y como reporteras, y el trabajo que hacían", concluyó Ruskin.

Apoyándose en el popular género del "true crime", la película deja algo de lado el componente de suspenso para rescatar y destacar esta faceta del caso, casi siempre oculta en carácter de complementaria detrás de la truculencia del cuadro general, aunque en la historia real aún no se definió con certeza que se haya tratado sólo del tristemente célebre Albert DeSalvo -que confesó y años después fue vinculado con la última víctima- o de más de un atacante.

Alessandro Nivola ("Amsterdam"), David Dastmalchian ("Duna"), Morgan Spector ("Homeland"), Bill Camp ("Guasón") y el ganador del Oscar Chris Cooper ("El ladrón de orquídeas") también conforman el elenco del filme, que cuenta con el reconocido cineasta británico Ridley Scott en el rol de productor.