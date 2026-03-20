El cáncer une a gatos y humanos: hallazgo que abre nuevas puertas

Uno de los puntos más llamativos del trabajo es que los gatos desarrollan mutaciones similares a las de las personas, especialmente en el cáncer de mama. Esto no solo sorprende desde lo biológico, sino que también pone el foco en un detalle clave: compartimos el mismo ambiente.

Factores como la alimentación, la contaminación o incluso el estilo de vida pueden influir tanto en humanos como en mascotas, lo que podría explicar parte de estas coincidencias.

El estudio identificó genes clave que se repiten en ambas especies. Uno de ellos es el FBXW7, presente en más del 50% de los tumores mamarios en gatos y también asociado a casos más agresivos en humanos.

Otro gen, PIK3CA, apareció en casi la mitad de los casos analizados. Este ya es ampliamente conocido en oncología humana y cuenta con tratamientos específicos, lo que abre una posibilidad concreta: usar terapias humanas en animales.

Si bien aún falta investigación, los primeros resultados —obtenidos en laboratorio— indican que algunos fármacos podrían ser efectivos en ambos.

Hasta ahora, el cáncer en gatos era una especie de “caja negra” para la ciencia. Este trabajo cambia ese escenario: se analizaron cerca de 1.000 genes vinculados al cáncer humano en 13 tipos distintos de tumores felinos, desde los que afectan la sangre hasta los del sistema nervioso.

El resultado es el primer gran mapa genómico del cáncer en gatos, un recurso abierto que permitirá avanzar en nuevas investigaciones. De este avance surge un concepto que gana fuerza: “Una Medicina”, una estrategia que propone integrar la medicina humana y veterinaria.

La idea es simple pero potente: lo que se descubre en una especie puede servir para la otra. Así, un tratamiento probado en humanos podría aplicarse en animales, y los estudios veterinarios podrían acelerar desarrollos médicos para personas.

Un paso hacia el futuro

El impacto de este estudio va más allá de los laboratorios. En un contexto donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte —tanto en humanos como en mascotas—, entender sus mecanismos en conjunto podría ser clave.

Los investigadores coinciden en que este es solo el comienzo. Pero el camino ya está marcado: mirar el cáncer como un fenómeno compartido entre especies podría ser una de las claves para enfrentarlo mejor en el futuro.