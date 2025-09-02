"
De dónde vienen los signos del zodíaco

Los babilonios desarrollaron 12 signos astrológicos, algunos de los cuales se incorporaron posteriormente al zodíaco occidental.

Algunas personas consultan su horóscopo todos los días, ya que quieren saber cómo les irá en el amor, en el trabajo, en la salud y en otros aspectos de sus vidas.

Sin embargo, la astrología y los signos del zodíaco tienen un origen milenario, el cual es desconocido por muchos. Por ejemplo, la palabra zodíaco tiene su origen en la frase griega ZODIAKOS KYKLOS, la cual significa círculo de animales.

¿En dónde surgieron los signos zodiacales?

La práctica de la Astrología tiene su origen en la Antigua Mesopotamia. En Babilonia, durante el segundo milenio a.C, las estrellas y los planetas se usaban para poder interpretar los presagios de los dioses. Solo los sacerdotes estaban capacitados para poder realizar las interpretaciones de los presagios. Los babilonios desarrollaron 12 signos astrológicos, algunos de los cuales se incorporaron posteriormente al zodíaco occidental.

Los 12 signos astrológicos fueron creados por los babilonios.

Según la página National Geographic, fueron los griegos quienes le dieron nombre a estos signos astrológicos. Estos signos son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Durante la Edad Media, la astrología estaba muy extendida e influía notablemente en las decisiones cotidianas. Al mismo tiempo, esta astrología convivía con la celta, la maya, la india, entre otras (algunas de ellas surgieron mucho tiempo antes).

En la Europa del siglo XIV, los astrólogos eran invitados diarios en las cortes reales, y allí realizaban los horóscopos personales a los monarcas. Durante el Renacimiento se crearon cartas y calendarios astrológicos.

Lo cierto es que el horóscopo moderno (el que usamos hoy) surgió a comienzos de 1900 cuando algunos medios de comunicación comenzaron a publicarlo en sus ediciones.

Por ejemplo, en 1930, el Sunday Press realizó el horóscopo de la princesa Margarita, el cual fue realizado por el destacado astrólogo británico R.H. Naylor. Como muchos astrólogos actuales, Naylor utilizó una carta astral natal para predecir el horóscopo de la princesa Margarita tres días después de su nacimiento. Esta costumbre continuó realizándose con todos los miembros de la familia real británica durante muchos años.

Carta astral de Lady Di, la princesa de Gales.

Actualmente, todos los horóscopos conviven, y cada persona es libre de elegir el que más le guste, o el que tenga una predicción más acertada y personalizada.

FUENTE: Diario Uno

