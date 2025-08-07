Cuidado: dormir con el celular genera dificultades para la vista

La luz del celular: pequeña pero peligrosa

Los celulares emiten una franja de luz visible de alta energía, la que se conoce como luz azul. Aunque por el día te mantiene alerta, por la noche esta luz le envía señales erróneas a tu cerebro, interfiriendo con la producción de melatonina, hormona clave del sueño.

Varios estudios ya comprobaron que estar con el celular antes de dormir retrasa el inicio del sueño, reduce su calidad y te hace sentir más cansado al día siguiente sin darle importancia a las horas de sueños que tuviste. A largo plazo genera insomnio crónico o desórdenes del ritmo circadiano.

¿Y los ojos? Riesgos de fatiga visual y daño celular

El uso excesivo del celular en zonas oscuras exige un esfuerzo extra a los ojos, causándole visión borrosa, sequedad ocular, ardor e incluso dolores de cabeza. Algunos expertos señalan que esta exposición constante a la luz azul podría acelerar el desgaste de la retina y favorece problemas como la degeneración macular.

Aún ya sosteniendo el celular cerca del rostro, el esfuerzo acomodativo que realiza el ojo es mayor, y más en personas que ya usan lentes o tienen antecedentes de fatiga visual digital.

Consejos simples que ayudan a evitar daño en la vista

Alejá el celular al menos un metro de tu cama al dormir.

Activá el modo nocturno o “night shift” para reducir la emisión de luz azul.

Usá gafas con filtro azul si necesitás mirar la pantalla por la noche.

Incorporá rutinas sin pantallas al menos una hora antes de acostarte.

Optá por un despertador tradicional en lugar de usar el celular para ver la hora.

Dormir bien es uno de los pilares de la salud integral, y cuidar la visión forma parte del bienestar de los seres humanos. El cambio puede ser mínimo, como dejar el celular fuera de la habitación, pero el impacto a largo plazo es mayor. Tu cuerpo, tu mente y tus ojos te lo van a agradecer.