Cuáles son las señales para saber si tu perro tiene frío

Cuáles son las señales que pueden demostrar los perros al tener frío

La investigadora postdoctoral de la Universidad de Sydney, Melissa Starling, explica que una de las señales más evidentes de que un perro tiene frío es muy similar a lo que le sucede a los humanos: los temblores, según escribió en un artículo de The Conversation,

Por otro lado, también pueden encorvarse y meter la cola entre las piernas mientras están sentados o parados, y acostarse con las patas cerca de su cuerpo para mantener el calor. “En casa, presta atención a dónde duermen los perros. Si están acurrucados en una bola apretada en la cama más gruesa que puedan encontrar, o acurrucándose debajo de las mantas, están tratando de mantenerse calientes”, comentó la experta.

¿Los perros se autotermorregulan?

Los perros poseen capas de pelo que pueden protegerlos ante el frío y ayudar a regular la temperatura interna mediante el cambio de pelaje antes del verano.

El médico veterinario Juan Enrique Romero explica que “tienen una muda estacional que se produce dos veces al año en los perros y una vez al año en los lobos. Esa muda está alterada por la convivencia bajo techo y la iluminación permanente de nuestros perros. Durante la muda de pelo en los perros podemos observar la caída del mismo en grandes cantidades, ya que la finalidad no es otra que la de preparar el manto para el cambio de temperaturas, ya que cuentan con dos capas de pelo: uno largo y firme, exterior, que llamamos pelo verdadero, y otro corto y laxo, interior, muy fino y tenue, que llamamos lanugo, lanilla, jarre o felpa”.

La primera de esas capas, la más externa, tiende a dividirse en dos aguas sobre el cuerpo del perro y esto lo protege de la lluvia y la humedad. Este pelo no se cambia según la estación, su reemplazo es constante y no muestra un aumento de caída en las distintas etapas del año. Sin embargo, la capa fina interior, que es la encargada de la aislación térmica, “está sometida a lo que llamamos muda estacional, el perro la pierde antes del verano pues durante él no la necesita”, aclaró Romero.

No todos los perros poseen la capa interna, y es debido a esto que pueden presentar una menor caída de pelo, así como también un mayor riesgo de pasar frío.

Por otro lado, Starling comenta que el calor corporal se pierde según la superficie del canino con relación a su peso. Los más pequeños tienen más superficie que los perros grandes y con una mayor masa corporal, por lo que suelen sufrir más de las bajas temperaturas.

¿Cómo puedo abrigar a mi perro del frío?

Desde la ONG dedicada a promover el bienestar de los animales, la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos, comentan que la mejor manera de proteger a los perros del frío es con abrigos adecuados para su cuerpo.

Esto quiere decir que, según su tamaño y tipo de pelaje, los perros pueden requerir diferentes formas de protegerse ante temperaturas bajas. También resaltan que es importante mantenerlos en interiores durante la temporada invernal, más allá de que se los debe sacar a pasear varias veces al día.

¿Tengo que cambiar la alimentación de mi perro con las bajas temperaturas?

El doctor Romero recomienda aumentar alrededor de un 10% la cantidad de comida que se le da a los perros durante el invierno ya que sus organismos gastan más energía al intentar mantener o aumentar la temperatura corporal.

Siempre se debe consultar con un veterinario para saber qué alimentación es la adecuada para cada tipo de perro y modificar su dieta según sus necesidades.

¿Cómo saber si tengo que ponerle un abrigo a mi perro?

Además de las señales de comportamiento mencionadas anteriormente, otro aspecto importante es el de sentir la temperatura de las extremidades del canino, en especial de sus orejas y patas. Si se encuentran frías al tacto, según Starling, indicaría que la temperatura central estaría baja. En esta situación es necesario ponerle un abrigo.

También se debe evaluar la temperatura exterior antes de sacarlo a pasear. Si se trata de un perro pequeño o mediano de pelo corto y patas delgadas, probablemente necesite abrigarse antes de salir. El doctor Romero en estos casos recomienda utilizar el “sentido común” y los conocimientos previos que se tienen sobre el perro para evaluar sus necesidades.

¿Qué temperatura es peligrosa para los perros?

Desde la Asociación Americana de Medicina Veterinaria resaltan que el frío que puede soportar el perro depende de variables como su grasa corporal, su tamaño, su pelaje, niveles de actividad, y su condición de salud en general. Recomiendan ajustar los abrigos y la actividad en exteriores según las necesidades de cada animal. Agregan que en invierno se deberían acortar los tiempos de paseo para evitar que el perro sufra las bajas temperaturas.

Sin embargo, una vez que las temperaturas se encuentran bajo cero, se debe tener un cuidado mayor con todos los animales. Es importante destacar que, si bien los perros con pelo largo y grueso tienen una mayor tolerancia, también pueden padecer los efectos negativos como la hipotermia o infecciones.

Se debe consultar con un veterinario para asegurarse de brindarle los cuidados adecuados a las mascotas durante las épocas de temperaturas extrema.

¿Todos los perros soportan de igual manera el frío?

La tolerancia al frío depende de las características particulares del perro. “Si tenés un perro sin pelo, si tenés un perro con pelo corto, si tenés un perro viejito, si tenés un perro muy cachorro o si tenés un perro con diabetes, con insuficiencia renal, con ciertas insuficiencias cardíacas, con ciertas enfermedades, entonces sí, la mantita no pasa a ser un lujo de la moda, sino una necesidad de la salud”, declaró el doctor Romero.

Los tutores deben ajustar los cuidados según el físico, la edad y las condiciones de salud de los perros para brindarles el mejor cuidado posible durante todo el año.