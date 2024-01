Cuál es la costumbre que no te deja ser feliz, según la Universidad de Harvard

En última instancia, el objetivo no es la felicidad porque la felicidad no es un destino; es una dirección. La forma en que somos más felices tiene relación con algunas cosas que suceden fuera de nosotros, pero tiene más que ver con nuestra vida interior. En última instancia, el objetivo no es la felicidad porque la felicidad no es un destino; es una dirección. La forma en que somos más felices tiene relación con algunas cosas que suceden fuera de nosotros, pero tiene más que ver con nuestra vida interior.

La felicidad y la falacia de la llegada

Si alguna vez te has preguntado ¿por qué no soy feliz? aquí te compartimos algunas respuestas de acuerdo con Arthur C. Brooks, experto en felicidad e investigador de Harvard. De acuerdo con el académico, el principal problema es “la falacia de la llegada”.

Durante su participación en la Cumbre CNBC Work 2023 compartió que si las personas quieren alcanzar el bienestar, la satisfacción y la felicidad deben evitarla a toda costa, pero ¿qué significa?

“Mucha gente piensa que una vez que aprenden sus habilidades, una vez se establece en la vida, todo estará bien, pero eso es una falacia que en mi campo llamamos 'La falacia de la llegada'”. De acuerdo con el experto es un error creer que luego de lograr alguna meta o propósito se va a ser una persona más feliz o satisfecha.

Algunas de las metas más comunes son: encontrar pareja, bajar de peso, encontrar el trabajo de tus sueños, por solo enlistar algunas. No obstante, en ocasiones a pesar de conseguirlas las personas no se sienten mejor, si te preguntas ¿a qué se debe? Según Brooks, la razón es porque el progreso, el desarrollo personal y el hecho de avanzar hacia las metas y objetivos no son un destino, sino una dirección.

En palabras del experto de Harvard:

¿Cómo ser más feliz, según Harvard?

Si quieres ser una persona más feliz y plena debes ver a la felicidad como una cartera de inversiones, en la que priorices cuatro aspectos que deben complementarse y convivir en armonía:

Filosofía de vida. Valores, actitudes, creencias y convicciones.

Familia. Relación con nuestros seres queridos.

Amigos y comunidad. La familia que elegimos.

Trabajo significativo. Aquel, ya sea laboral o personal que te haga sentir una persona plena y que te impulse a desarrollarte y crecer.

Presta atención a la satisfacción que sientes con tu vida y si tienes metas o propósitos te recomendamos disfrutar del camino hacia ellos, recuerda que pensar en el futuro es importante, pero jamás dejes de apreciar el presente que te conduce hacia él. ¡Por un 2024 lleno de felicidad!