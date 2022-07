Conocé los tres signos del zodiaco que más usan a las personas

Quién no conoció alguna vez a una persona para que luego de una noche de relaciones sexuales, no se la volviera a hablar. Quién no hizo algún trabajo en la facultad para después pasar a ser ignorado por la persona que también puso su firma. Quién no tuvo un amigo o una amiga que solamente llamaba o escribía cuando necesitaba algo y el resto del tiempo se borraba.