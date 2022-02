Conocé el desafío de comer carne cruda durante 78 días

Hace un tiempo, el influencer que cuenta con más de 81 mil seguidores en Instagram inició una dieta vegetariana, pero según contó en su perfil comenzó a sufrir problemas de salud. En consecuencia, viró hacia otro tipo de alimentación.

Por eso inició una dieta centrada en la ingesta de alimentos crudos de origen animal: carne, órganos, leche y huevos. Todo sin ningún proceso de cocción o industrialización. Esto captó la atención de sus seguidores, ya que hasta el momento no presentó ningún tipo de intoxicación alimentaria grave como Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) o Escherichia coli, por ejemplo.

“Comer carne cruda todos los días hasta que me muera de bacterias. A ver si vivo 5 días o 500 años”, afirma la leyenda escrita en su perfil de Instagram, anticipando a los internautas sobre el contenido que mostrará.

Y en una de sus publicaciones más virales, uno de sus seguidores le consultó sobre su estado de salud, ya que no consume frutas y verduras. Ante la consulta, el influencer remarcó que la carne cocida tiene mejor sabor pero que le estaba agarrando el gusto a la carne cruda. “Bien, me gusta hasta ahora y no siento ninguna razón para parar, sin embargo, no hay cambios locos”, agregó el estadounidense.

Los riesgos de llevar este tipo de alimentación

“Esta práctica es muy peligrosa. Es fundamental cocinar los alimentos crudos ya que esto nos garantiza la inocuidad de lo que vamos a comer. El argumento radica en que al someter la carne o el huevo al calor, estamos eliminando los microorganismos patógenos, brindando seguridad al organismo. Con respecto a la leche no pasteurizada, presenta los mismos riesgos que los alimentos crudos”, expresó María Agostina Almaraz, nutricionista (MP 1826).

Además, la licenciada remarcó que una alimentación saludable es aquella que incluye todo grupo de alimentos (lácteos, carnes, verduras, frutas, legumbres, entre otros) ya que al consumir solamente carnes o productos provenientes de animales –cocidos– se estará aportando una parte de lo que se considera alimentación sana.