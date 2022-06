Conducir cansado es tan peligroso como estar alcoholizado

Es difícil precisar el número exacto, dado que las bases de datos estatales no enumeran los accidentes producidos por somnolencia en una categoría separada. La designación también es subjetiva: no hay un equivalente al alcoholímetro para evaluar el grado de somnolencia que tiene un conductor. En cambio, depende de los automovilistas, sus pasajeros u otros observadores informar que el conductor estaba cansado y/o se quedó dormido, comentarios que no siempre se pueden obtener, especialmente en el caso de que haya muertos.