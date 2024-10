Científicos determinaron cuál es la actividad física ideal para perder peso

El running, a diferencia de otros deportes como la natación o el ciclismo, involucra una mayor cantidad de grupos musculares de forma simultánea, lo que contribuye a la pérdida de grasa de manera más rápida. Además, estudios previos de la Clínica Mayo señalan que el impacto repetido en las piernas, combinado con el esfuerzo cardiovascular, estimula el metabolismo y lo mantiene elevado por horas, incluso después de haber terminado la sesión de ejercicio.

Si bien es una de las mejores opciones para perder peso, no es adecuado para todos. Las personas con problemas articulares o aquellas que no disfrutan de la actividad pueden optar por otros deportes efectivos que también promueven la pérdida de peso. De acuerdo con el American Council on Exercise, deportes como el ciclismo, la natación y el entrenamiento funcional son excelentes opciones para quienes buscan alternativas de bajo impacto pero igual de efectivas.

Por ejemplo, el ciclismo quema aproximadamente entre 500 y 700 calorías por hora, dependiendo de la intensidad, mientras que la natación, siendo una actividad de bajo impacto, puede quemar entre 400 y 600 calorías. Estos deportes tienen la ventaja de ser menos agresivos para las articulaciones y son altamente recomendados para quienes buscan proteger sus rodillas o espalda.

Beneficios adicionales del running