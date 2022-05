Buscando trabajo: claves para la reinserción laboral

El outplacement es una herramienta de gestión utilizada por las organizaciones a fin de brindar a los colaboradores desvinculados un programa de transición laboral”, explicó Mariana Castrelos, directora Cono Sur de Outplacement en Wall Chase. Según detalló, se trata de un entrenamiento metodológico para buscar trabajo facilitando un análisis profesional de su próximo paso de carrera y acortando así los tiempos de desempleo. A su vez, el outplacement brinda un acompañamiento psicológico durante todo el proceso.

Casos

Romina Mazzutti, contadora y Licenciada en Administración de Empresas de 44 años, trabajaba en el rubro de entretenimiento y luego de seis meses de buscar trabajo (entre marzo y septiembre de 2020) ingresó a una consultora de servicios de contabilidad management y reporting en general.

Al ser consultada sobre los factores determinantes al momento de reinsertarse en el mercado laboral, consideró “fundamental” reconstruir la confianza en uno mismo. “Eso te brindará la posibilidad de desenvolverte con total seguridad y naturalidad en las entrevistas, mostrándonos auténticos”, apuntó.

“Una vez que logré fortalecer mi autoestima y aprendí a definirme como persona y profesional, recién a partir de allí logré participar de entrevistas laborales con una mentalidad ganadora que me permita posicionarme como la candidata ideal en ese proceso de búsqueda -recordó-. Por último, considero clave invertir tiempo en networking, extender nuestra red de contactos; contactar a reclutadores, ejecutivos, colegas, ofreciéndoles nuestra disponibilidad para ampliarles nuestro perfil y estar atentos a la oportunidad. Y nunca bajar los brazos”.

Pablo García Amorrortu, ingeniero civil, 59 años, se fue de la construcción y reingresó al mismo rubro en un puesto gerencial con un equipo a su cargo. Estuvo buscando empleo durante tres meses.

“Lo primero que me di cuenta antes de salir al mercado era que me tenía que preparar, no solo desde lo emocional -que no es un tema menor- sino también desde lo práctico: definir bien qué es lo que quería hacer en la nueva etapa que iba a iniciar, qué empresas me gustaban para trabajar (”mi mercado meta”), y qué tenía yo para ofrecerles a cada una de ellas; qué valor agregado podía aportarles”, introdujo. Y continuó: “Una vez que me entrené para salir al mercado, no me quedé solo con buscar las ofertas de trabajo que se publicaban, sino que yo mismo comencé a establecer contacto con aquellas empresas que había definido como ‘mi mercado meta”.

Amorrortu buscó reunirse con sus referentes viendo de encontrar las otras ‘oportunidades ocultas’, que son las que no se publican, y a su vez intentó despertar en ellos el interés por su perfil y en todo el valor que les podía aportar. Además, detalló, si no tenía un contacto en alguna de esas empresas de su mercado meta, lo generaba tanto a partir de sus conocidos del mercado como también por LinkedIn.

“Algo que hice y aconsejo es que cada reunión que establecía la preparaba especialmente, pensando bien qué era lo que tenía que exponer y resaltar. Y otro punto importante es que iba siempre con mentalidad ganadora. Me encanta la frase: ‘Nunca pensó que era imposible; simplemente se lo planteó, fue y lo hizo’. Así en tres meses pude conseguir reinsertarme en una de las empresas de “mi mercado meta”, subrayó.

Claudia (50), Licenciada en Relaciones Públicas con posgrado en Administración y Planificación Estratégica, fue despedida de una compañía de venta directa local y se reincorporó en el mismo rubro pero en un nivel superior después de 13 meses. Actualmente, tiene un cargo directivo en una multinacional.

“Estuve los últimos 14 años como gerente comercial en una empresa de venta directa, quedé desocupada en medio de la pandemia (enero 2021). Recientemente ingresé a una prestigiosa empresa de venta directa como directora de ventas -relató-. En mi experiencia, la transición laboral fue una oportunidad de redescubrirme, pensar qué cosas me apasionaban, qué era lo que realmente me gustaba y enfocar toda mi energía en seguir esto que descubría”.

Según su filosofía, las oportunidades están y depende mucho del empeño de cada uno para encontrarlas. “A mí me sirvió mucho armar una buena red de contactos con profesionales de la industria; también sumé a los padres del colegio, a mis contactos del gimnasio. En definitiva, encontrás que todos los contactos que tenés son valiosos y nunca se sabe de dónde puede aparecer una buena oportunidad. Vale mucho para conseguir el resultado ser constante y riguroso”.

Virginia, abogada de 40 años, se desempeñaba en un estudio jurídico y se reinsertó en una empresa multinacional; más específicamente en una gerencia regional de Legales. Hoy en día su función cambió y ocupa un puesto gerencial y su trabajo está más orientado a temas de Ética y Compliance. Su búsqueda de empleo tuvo una duración de siete meses en el 2021.

“Si tuviera que elegir una sola palabra para definir qué es fundamental para reinsertarse en el mercado laboral, definitivamente sería ‘reinventarse’. El camino es muy duro y por momentos frustrante, pero al mismo tiempo sumamente gratificante. Nos invita a dejar los prejuicios, a aprender de otros y lo más importante, a conocernos a fondo. El proceso de búsqueda de trabajo nos hace cuestionarnos y replantearnos muchos temas, generándonos la posibilidad de elegir un mejor futuro a nivel personal y profesional”, deslizó.

Juan (57 años), Licenciado en Ciencias Agrarias, trabajó la mayor parte de su vida en agroindustria y se reincorporó en el mismo sector. Si bien buscó un empleo durante siete años, luego de capacitarse en el programa de transición de carrera tardó ocho meses en reinsertarse en una posición gerencial.

“Hay que tener bien en claro el objetivo que uno quiere conseguir con la búsqueda para no terminar aceptando cualquier propuesta y luego terminar disconforme en el empleo. Uno tiene que respetar lo que busca, definir bien por qué quiere conseguir determinada posición”, afirmó. Y en esa línea, enfatizó que siempre viene bien capacitarse. “Te va a mantener activo mentalmente, aggiornado y en contacto con posibles búsquedas. Además levanta la autoestima”. Por otra parte, sugirió no dejar de practicar un hobbie seriamente: “No es un desvío ni una pérdida de tiempo o dinero en medio de una búsqueda laboral, calma y alimenta el alma”.

“Buscar ayuda en consultores especializados en la búsqueda laboral en mi caso fue fundamental. Te ayudan a ordenarte, focalizarte y sobre todo a pensar en alternativas que no tenés presente porque trabajaste tantos años en relación de dependencia que no podés imaginar lo que implica activar, prepararse y participar de una búsqueda”, añadió.

Asimismo, comentó que “El apoyo familiar es clave para sobreponerse a los obstáculos. La ‘revolución’ que genera un desempleado en una casa tiene muchos frentes. Es invaluable la comprensión de tu pareja y trabajar esa imagen antes los hijos que inevitablemente te observan. Una anécdota sobre esto… En mi último cumpleaños mis hijos me escribieron una carta cada uno, sé que lo hicieron por separado, todos me agradecieron no haberme dado por vencido. Creo que ese fue el logro máximo”.

A modo de conclusión, la directora Cono Sur de Transiciones de Carrera de la consultora Wall Chase de Cono Sur aseguró en diálogo con este medio que “cualquier proceso de transición laboral, debe partir de un profundo autoconocimiento y de un exhaustivo análisis del mercado”. Según sintetizó, son dos aspectos que van a confluir al momento de tomar la decisión hacia dónde ir y de qué modo para lograr mayor asertividad en la búsqueda de trabajo.