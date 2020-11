Aseguran que existen dos tipos de orgasmos femeninos

“No se puede hablar de orgasmo vaginal o clitoriano como si fuesen diferenciados. El disparador de la sensación orgásmica es el clítoris y se produce gracias a las contracciones de los músculos circunvaginales. La vagina acompaña muy bien y amplifica las sensaciones, pero no es la que lo provoca”, indica a Con Bienestar Silvina Valente (M.N. 87.798), especialista en ginecología, obstetricia y sexología del Hospital de Clínicas.

¿Por qué todavía hay personas que no lo saben?

El problema es la educación sexual, que se enfoca demasiado en la reproducción y no tanto en el placer, opina la sexóloga. Cada órgano tiene una función principal, la del clítoris es la de tener orgasmos, aunque eso no significa que la vagina no tenga un rol importante en el placer sexual.

“Aunque no haya penetración, la vagina experimenta contracciones. Del mismo modo, si hay penetración, pero no se produce al menos un pequeño roce del clítoris no se generarán las contracciones y, por ende, tampoco el orgasmo”, aclara.

La vagina no es una zona de alta sensibilidad y no está preparada para llegar a orgasmos. Si tuviera tanta sensibilidad, el parto vaginal no sería posible.

Sobre los orgasmos múltiples

La edad y la experiencia, así como la autoexploración, juegan un papel determinante en la búsqueda de orgasmos múltiples. Además, es fundamental comprender que ni hombres ni mujeres deben convertir la “multiorgasmia” en el objetivo último de las relaciones sexuales.

“Lo importante de la sexualidad es que no hagamos una gimnasia. No hay un tutorial de poses y pasos a seguir. Hay que descentralizar lo genital”, aconseja Valente.

Lo mejor es dejarse llevar, no obsesionarse con los orgasmos e intentar disfrutar plenamente de la relación sexual, dejando de lado los tabúes y entregándose al placer. Es el camino para experimentar el clímax en plenitud.