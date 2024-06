Ansiedad, el personaje de "IntensaMente 2″ que retrata la salud mental de nuestra época

“La ansiedad puede tener niveles normales. Puedo sentirla antes de un examen, de una entrevista de trabajo, de una conversación importante. Pero también puede tener niveles patológicos. Ahí es donde aparecen los trastornos de ansiedad, que pueden ser, por ejemplo, las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, y desencadenar ataques de pánico. Todo eso ya es un cuadro clínico que se trabaja a través de la medicina y de la psicoterapia”, explica Daniel López Rosetti, jefe del servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se estima que actualmente el 4% de la población mundial padece algún trastorno de ansiedad. Se trata de los trastornos mentales más prevalentes entre todos los existentes, y los especialistas no descartan que las cifras puedan ser mayores, ya que hay muchas personas que transitan esta sintomatología, pero no llegan a la instancia del diagnóstico.

Claves para detectar ansiedad patológica

“Cuando el nivel de ansiedad es disruptivo, es decir, altera la vida normal, empezás a notar que no te permite concentrarte, te dificulta dormir, no permite relaciones interhumanas viables, no permite planear, ni ser ejecutivo en tus acciones, y también genera sintomatología física que pueden ser palpitaciones, mareos, vahídos, sudoración, entonces estamos ante un escenario que requiere una consulta”, suma López Rosetti.

“La ansiedad, por definición, es una emoción, y no un trastorno. Pero cuando su irrupción ocurre con mucha intensidad, con mucha frecuencia o con mucha duración hay que prestar atención porque podemos estar ya ante una ansiedad patológica. Cuando empezamos a evitar aquellas situaciones que pensamos que nos pueden producir demasiada ansiedad también hay que estar atentos y buscar ayuda”, explica Delfina Ailán, psicóloga integrante del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO.

Según define la especialista, “la ansiedad es una emoción como otras, que nos ayuda a adaptarnos a un estímulo, nos ayuda a prepararnos para responder a ese estímulo; lo que puede ocurrir es que nos desregulemos y esa emoción nos haga sentir desbordados”.

En 2023, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA publicó su “Relevamiento del estado psicológico de la población argentina”. Los más jóvenes fueron los que se identificaron con mayor frecuencia con la sintomatología ansiosa, especialmente la población de ingresos más bajos.

Los estímulos que nos rodean (¿o que nos bombardean?), señalan los expertos, pueden construir un entorno ansiógeno. “La vida urbana, la mayor extensión de la carga horaria laboral, la mayor exposición a la luz artificial, por ejemplo a través de las pantallas, la alteración del sueño por alejarnos del momento natural del despertar y del dormir, todo eso contribuye a que haya estímulos que puedan activar nuestra ansiedad”, asegura Martín Etchevers, secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA.

“La estimulación digital es protagonista de estos mayores estímulos. No solo por las pantallas, sino también porque todo el tiempo nos muestra vidas que no estamos viviendo, lugares que no estamos conociendo, cosas que nos estamos perdiendo, y eso puede generarnos ansiedad, además de convertirse en una puerta para el insomnio”, suma el especialista, investigador del observatorio universitario.

Laura Rivera integra hace quince años la guardia interdisciplinaria de salud mental del Hospital Argerich, en el sur de la Ciudad. “Desde el psicoanálisis, la ansiedad viene a nombrar algo más del orden de la angustia, que está ligada a la vez al tiempo. En la guardia, por definición, no hay tiempo: estás ahí porque sentís una urgencia”, describe.

“En mi impresión, van aumentando las consultas de salud mental en la guardia, y muchas veces son casos que llegaron al clínico por síntomas físicos que pueden hacerle pensar al paciente que se está infartando o se está volviendo loco, y lo que hay es una crisis de ansiedad, es decir, una crisis de angustia. Entonces, cuando llega el equipo de salud mental, la gente está muy desorientada respecto de lo que le está pasando: no solo respecto de qué los está angustiando, sino directamente de que están angustiados”, describe la psicóloga del hospital.

“Es imposible tener una vida totalmente feliz. Pero esta época nos empuja a sentir que todos tenemos que ser felices y que si no estás feliz, estás fallando. Y además la época nos hace querer todo para ya. No hay tiempo para alojar ciertas demoras, ciertos malestares. No hay manera de que todo eso no angustie, sobre todo en un contexto en el que hay que ser cada vez más productivo y los vínculos pueden ser cada vez más precarios”, explica Rivera.