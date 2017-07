Madre del joven apuñalado: "Vamos a hacerle un ADN al bebé cuando nazca para saber si es hijo de Pablo"

Patricia Riveros, la mamá de Juan Pablo Ojeda, el joven que murió apuñalado por su pareja, Guadalupe Andrada, pidió al juez que tome la causa que haga Justicia. "Que le den los años que le corresponden, si es la máxima pena, mejor".





"No sé qué pasó entre ellos, porque no iba a su casa ni ella venía a la mía. Tenía vergüenza porque su marido vive a la vuelta de mi casa y cuando estaba con él se fijaba en otro, me dijo Pablo", explicó la mujer.





Al respecto, agregó que "mi hijo no se fijó en eso, el vio que ella estaba embarazada de él y nosotros estamos en duda, es por eso que vamos a hacerle el ADN para saber si es o no el hijo de Pablo".





Mirá la nota completa: