Unión estiró su racha y sacó ventaja en el Clausura

Unión derrotó a Juventud Zondina y le sacó 5 puntos a López Peláez, el escolta en las posiciones. Villa Obrera, Sarmiento y Árbol Verde están en zona de descenso.

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol completó la fecha 10 de su calendario este domingo con seis partidos. Unión, el puntero del certamen, volvió a ganar y estiró la ventaja con sus perseguidores. El Azul ahora lleva 5 puntos a López Peláez, el nuevo escolta del campeonato.

Unión derrotó 2 a 0 a Juventud Zondina en Villa Krause. Germán Giménez fue el goleador del Azul con sus conquistas en el tiempo adicionado del primer tiempo y en el cierre del partido.

López Peláez, el nuevo escolta, venció 3 a 2 a Sarmiento en Zonda. El Tonelero se llevó tres puntos de oro con los goles de Marcelo Pastrán, Carlos Cabañas y Pol Décimo. Diego Maldonado y Gabriel Monla habían puesto el empate transitorio para el zondino.

Carpintería y Trinidad jugaron un partidazo en Pocito que terminó 2 a 2. El León ganaba 2 a 0 con goles de Diego Paredes y Enzo Muchino, pero apareció Facundo Chaves en el local para anotar un doblete y sellar el empate.

Los otros partidos del domingo fueron: Desamparados 1 – Rivadavia 1; Atenas 2 – 9 de Julio 1 y Alianza 3 – Villa Obrera 0.

La fecha había comenzado con Árbol Verde 0 – Colón 6, San Lorenzo 1 – Aberastain 0 y Minero 2 – Peñarol 2.

Villa Obrera, casi condenado, Sarmiento y Árbol Verde ocupan los últimos tres lugares de la clasificación general y están en zona de descenso a la Primera B.

Las posiciones:

Torneo Clausura - F10 - LSF