El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol completó la fecha 10 de su calendario este domingo con seis partidos. Unión, el puntero del certamen, volvió a ganar y estiró la ventaja con sus perseguidores. El Azul ahora lleva 5 puntos a López Peláez, el nuevo escolta del campeonato.
Unión estiró su racha y sacó ventaja en el Clausura
Unión derrotó a Juventud Zondina y le sacó 5 puntos a López Peláez, el escolta en las posiciones. Villa Obrera, Sarmiento y Árbol Verde están en zona de descenso.