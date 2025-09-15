Unión estiró su racha y sacó ventaja en el Clausura

Carpintería y Trinidad jugaron un partidazo en Pocito que terminó 2 a 2. El León ganaba 2 a 0 con goles de Diego Paredes y Enzo Muchino, pero apareció Facundo Chaves en el local para anotar un doblete y sellar el empate.

Los otros partidos del domingo fueron: Desamparados 1 – Rivadavia 1; Atenas 2 – 9 de Julio 1 y Alianza 3 – Villa Obrera 0.

La fecha había comenzado con Árbol Verde 0 – Colón 6, San Lorenzo 1 – Aberastain 0 y Minero 2 – Peñarol 2.

Villa Obrera, casi condenado, Sarmiento y Árbol Verde ocupan los últimos tres lugares de la clasificación general y están en zona de descenso a la Primera B.

Las posiciones: