Acto seguido, agregó: "Siempre has declarado tus amores y desamores a los cuatro vientos. Y con esa manera tuya, enseña que tenemos que amar y decir te amo mucho más a menudo. Tu partida rápida no me dejó decir, así que solo escribo: Te amo Diego"-

Por último O Rei Pelé cerró: "Un día en el cielo jugaremos en el mismo equipo. Y será la primera vez que voy a golpear al aire sin estar celebrando un gol, pero sí, por poder darte otro abrazo".

El primer posteo de Pelé para Maradona tras su muerte

El 25 de noviembre, horas después de conocerse la muerte de Diego, Pelé escribió: "Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo".