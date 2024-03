Se viralizaron fotos hot de Jesica Cirio con su nuevo novio, el empresario Elías Piccirillo

La pareja viajó a México de vacaciones y se sacó varias fotos hot que dieron que hablar. “Te amo”, le confesó la exconductora de La Peña de Morfi, que se encuentra muy feliz por esta nueva oportunidad que le dio la vida, pese a las terribles críticas que todavía continúa recibiendo por el vínculo que mantuvo con el político y padre de su hija de seis años.

Cirio y Piccirillo pasarían por el Registro Civil próximamente. Así lo aseguraron en el programa Socios del espectáculo (eltrece). Si bien no hay muchos detalles sobre el tema, no hay dudas de que en caso de concretarse harán una gran fiesta en la que no faltará ningún ser querido ni los famosos que acompañan a Jesica desde que dio sus primeros pasos en el medio.