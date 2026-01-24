"
Tras la bajada de creciente, habilitaron el tránsito en la Ruta 12

La habilitación es con restricciones debido a las condiciones del camino por las lluvias.

Las autoridades informaron que quedó habilitado el tránsito en la Ruta Provincial Nº 12, aunque con restricciones y recomendaciones especiales debido a las condiciones del camino tras las lluvias registradas en las últimas horas.

Según el detalle oficial, el tramo comprendido desde Avenida Libertador General San Martín (Jardín de los Poetas) hasta Puente Blanco se encuentra habilitado, pero se solicita transitar con mucha precaución. La misma recomendación rige para el tramo Ignacio de la Rosa – Jardín de los Poetas – Puente Blanco.

En tanto, el sector que va desde Puente Blanco hasta calle Las Moras quedó habilitado únicamente para el ingreso de particulares, residentes del departamento Zonda y vehículos de emergencia, tanto para el ingreso como para la salida del departamento.

Por su parte, el tramo comprendido entre calle Las Moras y la Ruta Provincial Nº 12 hasta calle San Martín, en el departamento Zonda, permanece transitable, aunque con suma precaución, debido a la presencia de material de arrastre resbaladizo en las banquinas.

Desde los organismos de control se recomendó circular a baja velocidad, respetar los límites establecidos y prestar atención a las señales viales, especialmente en sectores afectados por el arrastre de sedimentos.

En cuanto al departamento Iglesia, se informó que la Ruta Provincial Nº 483, en la zona de Bauchazeta, se encuentra transitable con precaución, a raíz de la fuerte lluvia y la caída de granizo.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.

