Tras la bajada de creciente, habilitaron el tránsito en la Ruta 12

Por su parte, el tramo comprendido entre calle Las Moras y la Ruta Provincial Nº 12 hasta calle San Martín, en el departamento Zonda, permanece transitable, aunque con suma precaución, debido a la presencia de material de arrastre resbaladizo en las banquinas.

Desde los organismos de control se recomendó circular a baja velocidad, respetar los límites establecidos y prestar atención a las señales viales, especialmente en sectores afectados por el arrastre de sedimentos.

En cuanto al departamento Iglesia, se informó que la Ruta Provincial Nº 483, en la zona de Bauchazeta, se encuentra transitable con precaución, a raíz de la fuerte lluvia y la caída de granizo.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje.