Subió la nafta: cuarto aumento en diez días y tres en una semana

La actualización fue encabezada por YPF, que modificó su grilla durante la mañana. Así quedaron los valores:

Súper: $1927

Infinia: $2086

Diesel 500: $2009

Infinia Diesel: $2187

Una escalada que se acelera

El ritmo de aumentos marca un cambio en la dinámica del mercado: ya no se trata de ajustes aislados, sino de subas consecutivas en lapsos muy cortos. En solo una semana, los precios subieron tres veces, reflejando un escenario de fuerte inestabilidad en el sector.

Detrás de esta escalada aparecen dos factores principales. Por un lado, el contexto internacional, con el precio del petróleo en alza —impulsado por tensiones en Medio Oriente—. Por otro, la política de liberación de precios que permite a las petroleras aplicar ajustes con mayor frecuencia.

Con este panorama, el mercado de combustibles queda atado tanto a la volatilidad internacional como a las variables locales, como el tipo de cambio. Por eso, no se descartan nuevos aumentos en los próximos días, en un contexto donde la tendencia sigue siendo claramente alcista.