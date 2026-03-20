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Subió la nafta: cuarto aumento en diez días y tres en una semana

Los combustibles volvieron a subir este viernes. Es el cuarto aumento en 10 días y el tercero en la semana, con subas que ya superan los $90 por litro.

En el arranque del fin de semana extra largo, cargar combustible en San Juan volvió a ser más caro. Este viernes, las estaciones de servicio aplicaron una nueva suba cercana al 1%, que se traduce en unos $20 más por litro respecto a los valores del jueves.

Pero el dato central es la velocidad de los incrementos: se trata del cuarto aumento en apenas 10 días, y el tercero en lo que va de esta semana, consolidando una seguidilla que no da respiro al bolsillo.

En ese lapso, el precio de los combustibles acumula un alza cercana a los $100 por litro.

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La actualización fue encabezada por YPF, que modificó su grilla durante la mañana. Así quedaron los valores:

  • Súper: $1927

  • Infinia: $2086

  • Diesel 500: $2009

  • Infinia Diesel: $2187

Una escalada que se acelera

El ritmo de aumentos marca un cambio en la dinámica del mercado: ya no se trata de ajustes aislados, sino de subas consecutivas en lapsos muy cortos. En solo una semana, los precios subieron tres veces, reflejando un escenario de fuerte inestabilidad en el sector.

Detrás de esta escalada aparecen dos factores principales. Por un lado, el contexto internacional, con el precio del petróleo en alza —impulsado por tensiones en Medio Oriente—. Por otro, la política de liberación de precios que permite a las petroleras aplicar ajustes con mayor frecuencia.

Con este panorama, el mercado de combustibles queda atado tanto a la volatilidad internacional como a las variables locales, como el tipo de cambio. Por eso, no se descartan nuevos aumentos en los próximos días, en un contexto donde la tendencia sigue siendo claramente alcista.

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