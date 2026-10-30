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La Asamblea Universitaria de la UNSJ, clave para definir si se crea la sexta facultad

El rector de la Universidad Nacional de San Juan celebró la aprobación unánime del Consejo Superior para convocar a la Asamblea Universitaria, que tendrá la decisión definitiva. El encuentro quedó fijado para el 19 de noviembre.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, calificó como un “día histórico” el avance institucional que permitirá analizar la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, a partir de la transformación de la actual Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

“Hace más de 40 años que la estructura de la Universidad Nacional de San Juan se mantiene prácticamente quieta. Hay que pensar un poco más allá y acompañar el crecimiento que han tenido algunas unidades académicas”, sostuvo Berenguer a Canal 8.

En ese sentido, destacó la expansión que experimentó la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que amplió su propuesta académica y proyecta incorporar nuevas carreras como Medicina.

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“Una unidad académica como la Escuela de Ciencias de la Salud, que ha tenido un crecimiento exponencial y cuenta con más de cinco carreras proyectadas, necesita que pensemos en una organización que esté a la altura de ese desarrollo”, señaló.

El avance se concretó este jueves 29 de octubre, cuando el Consejo Superior aprobó por unanimidad la convocatoria a la Asamblea Universitaria para el próximo 19 de noviembre. Será en ese ámbito donde los representantes de los distintos claustros y unidades académicas deberán debatir y tomar la decisión definitiva.

Berenguer remarcó que la resolución del Consejo Superior representa el primer paso de un proceso institucional que busca actualizar la organización de la UNSJ y responder a las nuevas demandas de formación universitaria.

La eventual creación de la Facultad de Ciencias de la Salud significaría incorporar una sexta unidad académica a la estructura de la universidad, actualmente integrada por cinco facultades: Ingeniería; Ciencias Sociales; Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

La transformación deberá ser aprobada por la Asamblea Universitaria, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la UNSJ. Además, será necesario analizar las adecuaciones institucionales y de representación que implicaría la incorporación de una nueva facultad.

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