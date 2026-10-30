La Asamblea Universitaria de la UNSJ, clave para definir si se crea la sexta facultad

Ciencias de la Salud, cerca de convertirse en facultad: se definirá en 2027

“Una unidad académica como la Escuela de Ciencias de la Salud, que ha tenido un crecimiento exponencial y cuenta con más de cinco carreras proyectadas, necesita que pensemos en una organización que esté a la altura de ese desarrollo”, señaló.

El avance se concretó este jueves 29 de octubre, cuando el Consejo Superior aprobó por unanimidad la convocatoria a la Asamblea Universitaria para el próximo 19 de noviembre. Será en ese ámbito donde los representantes de los distintos claustros y unidades académicas deberán debatir y tomar la decisión definitiva.

Berenguer remarcó que la resolución del Consejo Superior representa el primer paso de un proceso institucional que busca actualizar la organización de la UNSJ y responder a las nuevas demandas de formación universitaria.

La eventual creación de la Facultad de Ciencias de la Salud significaría incorporar una sexta unidad académica a la estructura de la universidad, actualmente integrada por cinco facultades: Ingeniería; Ciencias Sociales; Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

La transformación deberá ser aprobada por la Asamblea Universitaria, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la UNSJ. Además, será necesario analizar las adecuaciones institucionales y de representación que implicaría la incorporación de una nueva facultad.