San Juan escapó a la caída y tuvo alza en venta de combustibles

Un mercado sanjuanino que crece en un mapa nacional desigual

El comportamiento del consumo se da en un escenario donde la Argentina cuenta con 5.342 estaciones de servicio, según los registros de la Secretaría de Energía. Se trata de un mercado amplio y heterogéneo, con fuertes disparidades regionales y presencia dominante de YPF, que concentra 1.633 bocas en todo el país. A esta red se suman las estaciones sin bandera, con 1.009 puntos de venta, y otras marcas como Shell, Axion, Puma, Dapsa, Refinor, Gulf y Voy, que aportan diversidad en precios, servicios y estrategias comerciales.

La infraestructura presenta un desarrollo desigual entre provincias. Buenos Aires acumula la mayor cantidad de estaciones, con 1.877 bocas, muy por encima de Córdoba (652), Santa Fe (572) y Mendoza (229). En contraste, distritos como Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz muestran redes más reducidas.

La distribución por banderas también marca diferencias territoriales. YPF mantiene predominio en casi todas las jurisdicciones, mientras que Shell crece con fuerza en Buenos Aires y Córdoba, Axion se afianza en grandes centros urbanos y Puma concentra presencia en provincias del NEA. Al mismo tiempo, la red de GNC conserva 601 establecimientos, principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aunque con menor peso que en décadas anteriores.

Un sector que acelera cambios

El funcionamiento de las estaciones refleja tensiones propias de un mercado que exige inversiones constantes. La modernización tecnológica, la digitalización de pagos, la mejora en infraestructura y los nuevos estándares de seguridad se vuelven claves para sostener la competitividad. En paralelo, las definiciones regulatorias, la evolución de precios y las señales macroeconómicas podrían modificar en los próximos meses la dinámica entre banderas y operadores.

image

Para San Juan, el crecimiento de octubre representa un dato distintivo en un contexto nacional de estancamiento y consolida a la provincia entre los distritos con mayor estabilidad en la demanda de combustibles.