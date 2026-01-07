Durante la temporada de verano, Origen San Juan suma una nueva vidriera estratégica y desembarca en Pinamar, uno de los destinos más elegidos del país, con el objetivo de fortalecer la presencia turística y productiva de la provincia.
San Juan desembarca en Pinamar y muestra su identidad en plena temporada
