San Juan desembarca en Pinamar y muestra su identidad en plena temporada

En plena temporada estival, Origen San Juan se instala en Pinamar para promover el turismo y los productos regionales. La iniciativa busca potenciar la identidad sanjuanina y generar vínculos comerciales en uno de los puntos más concurridos de la Costa Atlántica.

Durante la temporada de verano, Origen San Juan suma una nueva vidriera estratégica y desembarca en Pinamar, uno de los destinos más elegidos del país, con el objetivo de fortalecer la presencia turística y productiva de la provincia.

La iniciativa es coordinada por la Agencia Calidad San Juan, del Ministerio de Producción, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y forma parte de una estrategia integral para posicionar a San Juan aprovechando la alta afluencia de visitantes que caracteriza al verano en la Costa Atlántica.

El espacio funciona en Avenida Bunge 545, esquina Libertador, una de las arterias centrales de la ciudad, donde se concentra buena parte de la actividad comercial, gastronómica y social, tanto durante el día como en la intensa vida nocturna pinamarense. Esta apertura se suma al local inaugurado días atrás en Mar del Plata, ampliando el alcance de la propuesta.

Impulsado por el Gobierno de San Juan, Origen San Juan se presenta como un punto de encuentro para difundir la cultura, los paisajes y la identidad provincial, al tiempo que promueve la generación de vínculos comerciales entre productores y potenciales compradores.

En el lugar, vecinos y turistas pueden degustar y adquirir productos característicos de la provincia, como vinos, aceites de oliva, dulces regionales y pistachos, entre otros elaborados que reflejan el perfil productivo sanjuanino.

Con esta presencia en la costa, San Juan busca consolidar su marca en un escenario de alta visibilidad nacional, combinando promoción turística, difusión cultural y desarrollo productivo en uno de los momentos clave del calendario anual.

