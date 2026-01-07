San Juan desembarca en Pinamar y muestra su identidad en plena temporada

La iniciativa es coordinada por la Agencia Calidad San Juan, del Ministerio de Producción, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y forma parte de una estrategia integral para posicionar a San Juan aprovechando la alta afluencia de visitantes que caracteriza al verano en la Costa Atlántica.

image

El espacio funciona en Avenida Bunge 545, esquina Libertador, una de las arterias centrales de la ciudad, donde se concentra buena parte de la actividad comercial, gastronómica y social, tanto durante el día como en la intensa vida nocturna pinamarense. Esta apertura se suma al local inaugurado días atrás en Mar del Plata, ampliando el alcance de la propuesta.