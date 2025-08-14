"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rosa Ariza

Rosa Ariza: "Si San Juan no toma medidas urgentes, en unos años no tendrá agua"

La ingeniera sanitarista, máster en Ingeniería Sanitaria, Educación Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental, participó de un panel de mujeres en minería y advirtió sobre la crisis hídrica que enfrenta la provincia.

Por Marcela Silva

El pasado lunes 4 de agosto, en el marco de Argentina Cobre 2025 y con el auspicio de Women in Mining (WIM), la ingeniera Rosa Ariza, directora de RARIzA Consultores y especialista ambiental, participó de un panel que reunió a mujeres con amplia trayectoria en la minería. Ariza, quien fue pionera en liderar una gerencia dentro de una empresa minera, remarcó que hoy la presencia femenina en el sector está plenamente aceptada y que incluso ha visto en sus clases universitarias más alumnas mujeres que varones.

“Yo nunca tuve problemas por ser mujer. Hoy ya no hay barreras para la inserción femenina en minería ni en otras agroindustrias”, aseguró en el especial de Mujeres de Impacto.

Sin embargo, su mayor énfasis estuvo puesto en un tema urgente: el agua. Ariza advirtió que San Juan enfrenta un escenario hídrico sin precedentes debido a la falta de nieve en la cordillera, su única fuente de agua de deshielo. “San Juan está viviendo un problema hídrico que nunca vivió. Si no se toman medidas muy importantes, dentro de unos años no habrá agua”, alertó.

Te puede interesar...

rosa ariza

La ingeniera subrayó que es clave implementar sistemas de reutilización y recirculación del agua, tanto en la industria como en otros sectores productivos, para extender el recurso disponible.

Datos de contexto: en países como Chile, la minería en zonas áridas ha logrado porcentajes de recirculación de agua superiores al 70%, además del uso de agua de mar desalinizada en varios proyectos, según informes de COCHILCO. En Israel, gran parte del abastecimiento hídrico industrial y agrícola proviene de plantas desalinizadoras y de la reutilización de aguas residuales tratadas, según la Autoridad del Agua de Israel.

Antes de despedirse, Rosa dejó un mensaje a sus colegas:

“A todas las mujeres que trabajan en minería, les digo que sigan. Tenemos tanto derecho como los hombres y un aporte fundamental que dar, especialmente en el cuidado del ambiente”.

El informe completo:

Embed - Programa 25: Las mujeres del cobre

Temas

Te puede interesar