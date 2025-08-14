Rosa Ariza: "Si San Juan no toma medidas urgentes, en unos años no tendrá agua"

rosa ariza

La ingeniera subrayó que es clave implementar sistemas de reutilización y recirculación del agua, tanto en la industria como en otros sectores productivos, para extender el recurso disponible.

Datos de contexto: en países como Chile, la minería en zonas áridas ha logrado porcentajes de recirculación de agua superiores al 70%, además del uso de agua de mar desalinizada en varios proyectos, según informes de COCHILCO. En Israel, gran parte del abastecimiento hídrico industrial y agrícola proviene de plantas desalinizadoras y de la reutilización de aguas residuales tratadas, según la Autoridad del Agua de Israel.

Antes de despedirse, Rosa dejó un mensaje a sus colegas:

“A todas las mujeres que trabajan en minería, les digo que sigan. Tenemos tanto derecho como los hombres y un aporte fundamental que dar, especialmente en el cuidado del ambiente”.

