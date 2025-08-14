El pasado lunes 4 de agosto, en el marco de Argentina Cobre 2025 y con el auspicio de Women in Mining (WIM), la ingeniera Rosa Ariza, directora de RARIzA Consultores y especialista ambiental, participó de un panel que reunió a mujeres con amplia trayectoria en la minería. Ariza, quien fue pionera en liderar una gerencia dentro de una empresa minera, remarcó que hoy la presencia femenina en el sector está plenamente aceptada y que incluso ha visto en sus clases universitarias más alumnas mujeres que varones.
Rosa Ariza: "Si San Juan no toma medidas urgentes, en unos años no tendrá agua"
La ingeniera sanitarista, máster en Ingeniería Sanitaria, Educación Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental, participó de un panel de mujeres en minería y advirtió sobre la crisis hídrica que enfrenta la provincia.