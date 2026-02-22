Lanzan "Venenosos SJ": la app de la UNSJ para identificar fauna peligrosa

La app, disponible de forma gratuita para dispositivos Android en la Play Store, contiene información detallada para identificar arañas, escorpiones y serpientes. Según explicó Gómez Alés a sanjuan8.com, el objetivo es que el usuario logre distinguir a los ejemplares de importancia médica: "Son 4 serpientes, 3 arañas y 1 escorpión las que revisten esa importancia y requieren sueros específicos frente a un accidente".

Para facilitar esta tarea, la plataforma ofrece una galería de fotografías que resaltan las características distintivas de cada animal, permitiendo una correcta diferenciación entre especies de riesgo sanitario y aquellas que no representan peligro.

"Venenosos SJ" no se limita a la identificación, sino que funciona como un manual de supervivencia ante encuentros inesperados:

Primeros Auxilios: Ofrece guías claras sobre cómo actuar y qué evitar tras un accidente, buscando desmitificar creencias populares que muchas veces complican el cuadro médico.

Red de Centros de Salud: Incluye un listado geolocalizado de hospitales y centros sanitarios públicos que cuentan con el stock necesario de sueros específicos.

Ciencia Ciudadana: Posee un sistema donde los usuarios pueden reportar avistamientos enviando fotos o videos. Esto no solo ayuda al vecino a saber qué tiene frente a él, sino que permite a los científicos generar mapas de distribución de especies en tiempo real en San Juan.

Concientizar para conservar

Para los desarrolladores de la UNSJ, el conocimiento es la base de la prevención y la conservación. "Si se conoce, no solamente se previenen accidentes sino también la matanza indiscriminada, como ocurre habitualmente con las serpientes", concluyó Gómez Alés.