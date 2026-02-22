Lanzan "Venenosos SJ": la app de la UNSJ para identificar fauna peligrosa
A través de la ciencia ciudadana, el desarrollo busca prevenir accidentes y proteger la biodiversidad local. Fue creada por un equipo interdisciplinario de 18 profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas.
En un hito para la salud pública y la educación ambiental de la provincia, este lunes 23 de febrero se lanzará oficialmente "Venenosos SJ". La aplicación móvil es el fruto del proyecto de extensión CONEX-UNSJ denominado “Animales Ponzoñosos y Salud Pública”, un trabajo que traslada más de una década de investigación científica directamente a la palma de la mano de los sanjuaninos.
La herramienta fue desarrollada por un equipo interdisciplinario de 18 especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En este ambicioso proyecto confluyó el conocimiento del Instituto de Informática (IDEI), el aporte del Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido del Departamento de Biología y la experiencia del Grupo de Estudio en Diversidad de Invertebrados y Artropodología Aplicada del Instituto y Museo de Ciencias Naturales.
Bajo la dirección del Dr. Rodrigo Gómez Alés, biólogo y especialista en la materia, este grupo logró amalgamar la precisión científica con la tecnología móvil para brindar seguridad a la población.
La app, disponible de forma gratuita para dispositivos Android en la Play Store, contiene información detallada para identificar arañas, escorpiones y serpientes. Según explicó Gómez Alés a sanjuan8.com, el objetivo es que el usuario logre distinguir a los ejemplares de importancia médica: "Son 4 serpientes, 3 arañas y 1 escorpión las que revisten esa importancia y requieren sueros específicos frente a un accidente".
Para facilitar esta tarea, la plataforma ofrece una galería de fotografías que resaltan las características distintivas de cada animal, permitiendo una correcta diferenciación entre especies de riesgo sanitario y aquellas que no representan peligro.
"Venenosos SJ" no se limita a la identificación, sino que funciona como un manual de supervivencia ante encuentros inesperados:
Primeros Auxilios: Ofrece guías claras sobre cómo actuar y qué evitar tras un accidente, buscando desmitificar creencias populares que muchas veces complican el cuadro médico.
Red de Centros de Salud: Incluye un listado geolocalizado de hospitales y centros sanitarios públicos que cuentan con el stock necesario de sueros específicos.
Ciencia Ciudadana: Posee un sistema donde los usuarios pueden reportar avistamientos enviando fotos o videos. Esto no solo ayuda al vecino a saber qué tiene frente a él, sino que permite a los científicos generar mapas de distribución de especies en tiempo real en San Juan.
Concientizar para conservar
Para los desarrolladores de la UNSJ, el conocimiento es la base de la prevención y la conservación. "Si se conoce, no solamente se previenen accidentes sino también la matanza indiscriminada, como ocurre habitualmente con las serpientes", concluyó Gómez Alés.