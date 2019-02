¿Qué dijo la reina nacional del Sol sobre su elección?

Las soberanas contaron que no tuvieron tiempo de contar los votos porque la elección se hizo muy pareja. "Con la ansiedad perdí la cuenta, las chicas de Albardón y Caucete, me decían "sos vos, sos vos", pero yo no lo creía", sostuvo Camila Santamaría flamante reina del Sol.





Ambas jóvenes destacaron que trabajaran para representar a San Juan de la mejor manera y agradecieron a todos por el apoyo recibido.