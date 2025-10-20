Pusieron en funcionamiento las perforaciones para el riego en Valle Fértil

El Canal Belgrano, de 2.300 metros de longitud, abastece a los ramos Quiroga, Saavedra, Santivañez, Bajo del Olor y Catena. Gracias a esta nueva fuente, se podrá regar aproximadamente 300 hectáreas correspondientes a 73 usuarios empadronados, lo que permitirá reactivar la matriz productiva agrícola departamental.

Desde el Departamento de Hidráulica se destaca la importancia de estas obras para fortalecer el sistema productivo vallisto. En los últimos años, la disminución de precipitaciones en las Sierras de Valle Fértil redujo drásticamente los caudales de los ríos que alimentan la zona bajo riego. Según los registros oficiales, el último riego completo se realizó en septiembre de 2023.

Con la puesta en funcionamiento de estas perforaciones, el organismo provincial busca asegurar la provisión de agua para riego y sostener la producción agrícola en una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica.

Estas acciones forman parte del compromiso del Departamento de Hidráulica con la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, en cumplimiento de la Ley N°190-L – Código de Aguas de la Provincia de San Juan.