Por un brote de Covid en el elenco de la FNS, peligra su presencia en Tecnópolis

El comunicado:

Estimados integrantes del proyecto “Evolución” en Tecnópolis 2021. Atentos a posibles casos positivos de covid-19 en algunas áreas del espectáculo y en virtud a que nos encontramos a mitad de la ejecución del proyecto, hemos tomado la decisión como producción de que:

1- Sin importar área o rol, sean o no contactos estrechos de casos positivos, presenten o no síntomas, haya o no compartido la habitación; TODOS deberán presentar un certificado de resultado negativo / no detectable de Covid 19 con fecha de testeo el día miércoles 27 de octubre 2021.

2- La Producción, según el balance de los casos positivos - negativos evaluará la viabilidad del tercer viaje.

3- Los certificados deberán ser presentados a más tardar hasta las 17 del día miércoles 27 de octubre de 2021 a sus productores / jefes de áreas correspondientes por mail o WhatsApp según se prefiera.

4- El certificado adjunto tendrá carácter de Declaración Jurada.