Planos de mensura certificados por QR, la nueva herramienta para abogados

Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será la validación online de cada plano por parte de la Dirección de Geodesia y Catastro mediante un código QR, otorgándole carácter válido y certificado para el trámite correspondiente para el cual haya sido solicitado.

La incorporación de este servicio representa una herramienta concreta para agilizar gestiones vinculadas con el ejercicio profesional, especialmente para quienes se desempeñan en el ámbito del Derecho Civil y requieren habitualmente este tipo de documentación para el desarrollo de sus actuaciones.

Desde el Foro de Abogados se continúa trabajando en la generación de herramientas y beneficios que simplifiquen la tarea cotidiana de los colegas, modernicen el acceso a documentación de interés profesional y contribuyan, al mismo tiempo, a mejorar el servicio de administración de justicia.