El Foro de Abogados de San Juan firmó un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración con la Dirección de Geodesia y Catastro, en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que permitirá incorporar un nuevo servicio destinado a facilitar el ejercicio profesional de los matriculados.
Planos de mensura certificados por QR, la nueva herramienta para abogados
Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será la validación online de cada plano por parte de la Dirección de Geodesia y Catastro mediante un código QR, otorgándole carácter válido