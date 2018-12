Paso por paso, el sorteo más esperado: la gran elección de la casa propia será en el Cantoni

Los detalles irán surgiendo cuando se conforme la lista provisoria de los inscriptos que eligieron su barrio; los que no hayan elegido, no formarán parte del sorteo. Esto tiene una razón de ser impresa en la impronta que le quiere otorgar a los sorteos, a partir de ahora. Que las casas sean elegidas por sus futuros dueños y de esa manera se evita la adjudicación forzada que, muchas veces, termina con la intimación por la no habitación, alquiler o venta ilegal de esa vivienda.













Son menos de 10 mil personas las que van quedando afuera del reempadronamiento y elección de la casa, según los números que se manejaron cuando se abrió el nuevo padrón. Los que sí eligieron tendrán que esperar hasta esta noche (miércoles 00) cuando se cierre la instancia previa a la confección del padrón final. Este miércoles se publicará el listado provisorio de inscriptos y los que no formen parte podrán efectuar cualquier reclamo desde las 13 hasta el jueves por la tarde. De esta manera, el viernes se realizará el pesaje de bolillas en la Caja de Acción Social y se asignará un número de orden a cada anotado en cada barrio.













Con ese número participarán en el sorteo, desde el lunes hasta el jueves. La distribución de días y horas que le toque a cada barrio será determinada una vez que las autoridades del IPV tengan el número final de electores. También, el gobierno publicará el organigrama para que los interesados sepan cuándo asistir al Cantoni.