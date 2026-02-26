Orrego puso en valor el rol de la industria en la producción sanjuanina

En sus instalaciones se elaboran pulpa de tomate, tomate cubeteado, puré en envases Tetra y salsas preparadas en formato doy pack, con tecnología de envasado que se ha ido modernizando a lo largo de los años.

Actualmente, la compañía concentra en San Juan toda su producción nacional de tomate industrial. Hace algunos años, Arcor decidió centralizar el procesamiento en esta planta, cerrando las instalaciones que operaban en San Martín (Mendoza) y en Choele Choel (Río Negro).

En la presente temporada se prevé procesar alrededor de 130 millones de kilos de tomate, mientras que en los dos años anteriores se alcanzaron picos de 155 millones de kilos, lo que consolida a la planta sanjuanina como uno de los polos más importantes del país en la materia.

En temporada alta, el complejo emplea a más de 600 personas, generando un impacto directo en la economía local y en la cadena de valor vinculada a los productores primarios, transportistas y servicios asociados.

En este contexto Fernandez aseguró que "estamos impresionados en esta visita a la planta de Arcor, junto al gobernador Marcelo Orrego, viendo cómo productos que nacen en la tierra sanjuanina llegan al mundo con altísima calidad. Esta planta emplea en temporada cerca de 450 personas, en su mayoría de zonas aledañas, y procesa alrededor del 90% de materia prima proveniente de fincas locales, fortaleciendo el desarrollo de proveedores y el empleo. El tomate industrializado es la cuarta superficie cultivada de la provincia y San Juan es el principal productor nacional; desde aquí se abastece el mercado interno y también se exporta, con una participación del 40% en el mercado brasileño en este tipo de latas, algo que nos llena de orgullo a todos los sanjuaninos.”