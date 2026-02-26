Falso psicólogo emitió un certificado y deberá pagar $200.000

El hecho ocurrió en agosto del año pasado, cuando una mujer junto a su hija de 17 años, quien se encontraba cursando el último año del colegio, se contactó por Whatsapp con Leandro Emanuel Ruarte, que les fue recomendado como psicólogo. El objetivo era que extienda un certificado para la adolescente ya que tenía que justificar dos días que no había asistido por ataques de ansiedad. Acuerdan reunirse en un café del centro, en peatonal Tucumán ante de Ignacio de la Roza, donde Ruarte entrevista a la joven y ella le cuenta cuál era su estado emocional y él se compromete a enviarle un certificado por WhatsApp, haciéndolo dos días después a su teléfono, quien procede a presentarlo ante el colegio. El certificado contiene una firma y un sello que refiere "Lic Emanuel L. Ruarte. Psicólogo M.N.85720" con la prescripción de "72 hs de reposo para evitar una secuencia de Ansiedad o pánico".

Esta situación hizo ruido al personal del colegio, por dos razone: una, el número de matrícula en San Juan, y otra, que se haya prescrito "reposo" por una afección psicológica. Ante esto, la Directora del Colegio se reune con la Tesorera del Colegio de Psicólogos Lic. Gema Galván, quien constata que Ruarte Leandro Emanuel, no se encuentra matriculado en Colegio de Psicólogos de San Juan, procediendo a realizar la denuncia correspondiente ante UFI Genérica, informando que el imputado no se encuentra matriculado en el Colegio de Psicólogos de San Juan, desconociendo si tiene título habilitante. Tras consultar al Registro Público de Graduados Universitarios del Ministerio de Educación a nivel Nacional, informó que Ruarte Leandro Emanuel, solo registra analítico y diploma de Lic en Ciencias de la de Educación con orientación en Gestión de Instituciones Educativas, título extendido por la Universidad de Congreso, egresado 21/12/2015.