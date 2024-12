Durante la homilía, monseñor Jorge Lozano destacó:

"Levantarnos para no quedar aplastados por los problemas. Estar de pie es asumir que no estamos vencidos o de brazos cruzados. Es la actitud de quien quiere comprometerse en la búsqueda de algo nuevo. Después, el siguiente paso es mirar en torno y ver dónde hago falta, quién me está necesitando más".

Por otro lado dijo: "No es la alegría del cinismo, del bufón de la corte. Es la alegría de quienes tienen el corazón puro. De quienes reconocen la cercanía del amor de Dios que no abandona a los humildes".

Agregó que "nuestra vocación cristiana es llevar a Jesús y suscitar alegría por reconocerlo. Hace falta salir de uno mismo. Poner atención en quien nos necesita".