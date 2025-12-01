Nuevo golpe al bolsillo: subieron los combustibles en San Juan

Las ventas de octubre y noviembre mostraron un leve crecimiento respecto al año pasado, un dato que el sector interpreta como un indicio de recuperación luego de un 2024 complejo.

Los nuevos valores en San Juan

YPF

Súper: $1.650

Infinia: $1.884

Diesel 500: $1.662

Infinia Diesel: $1.818

Axion

Súper: $1.689

Quantium: $1.989

Diesel X10: $1.811

Quantium Diesel: $1.979

El aumento corresponde a la actualización parcial del impuesto interno atrasado de 2024, medida que, según indicaron desde el sector, podría continuar de manera escalonada en los próximos meses conforme avance el cronograma definido por el Gobierno nacional.

Expectativas y lo que viene para el mercado

Con esta nueva suba, diciembre comenzó con combustibles más caros en toda la provincia. Las estaciones de servicio anticipan que la evolución futura de los precios quedará sujeta al comportamiento del dólar, a los valores internacionales del petróleo y a las decisiones comerciales de cada compañía.

El escenario se mantiene abierto y desde el sector no descartan nuevos ajustes si la coyuntura económica continúa presionando sobre los costos.