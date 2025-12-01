El primer día de diciembre comenzó con un nuevo incremento en los precios de los combustibles en San Juan. La suba respondió a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), tributos que habían sido postergados durante buena parte del año y que ahora impactaron de forma directa en los valores al público.
Nuevo golpe al bolsillo: subieron los combustibles en San Juan
La actualización del ICL y el impuesto al CO provocó subas de hasta $18 por litro en naftas y gasoil. Cada petrolera actualizó sus precios y diciembre arrancó con valores más altos.