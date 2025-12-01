"
Nuevo golpe al bolsillo: subieron los combustibles en San Juan

La actualización del ICL y el impuesto al CO provocó subas de hasta $18 por litro en naftas y gasoil. Cada petrolera actualizó sus precios y diciembre arrancó con valores más altos.

El primer día de diciembre comenzó con un nuevo incremento en los precios de los combustibles en San Juan. La suba respondió a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), tributos que habían sido postergados durante buena parte del año y que ahora impactaron de forma directa en los valores al público.

El ajuste se sintió principalmente en la nafta súper, que aumentó entre $16 y $18 por litro, y también alcanzó al gasoil. Tal como ocurre habitualmente, cada bandera definió sus propios valores, aunque la mayoría acompañó el movimiento inicial de la petrolera estatal.

Impacto en surtidores y factores que influyen en las subas

Desde la Cámara de Expendedores explicaron que el precio final no depende únicamente del impuesto interno, sino también de variables como el tipo de cambio internacional, la cotización del petróleo y el valor de los biocombustibles.

Las ventas de octubre y noviembre mostraron un leve crecimiento respecto al año pasado, un dato que el sector interpreta como un indicio de recuperación luego de un 2024 complejo.

Los nuevos valores en San Juan

YPF

  • Súper: $1.650

  • Infinia: $1.884

  • Diesel 500: $1.662

  • Infinia Diesel: $1.818

Axion

  • Súper: $1.689

  • Quantium: $1.989

  • Diesel X10: $1.811

  • Quantium Diesel: $1.979

El aumento corresponde a la actualización parcial del impuesto interno atrasado de 2024, medida que, según indicaron desde el sector, podría continuar de manera escalonada en los próximos meses conforme avance el cronograma definido por el Gobierno nacional.

Expectativas y lo que viene para el mercado

Con esta nueva suba, diciembre comenzó con combustibles más caros en toda la provincia. Las estaciones de servicio anticipan que la evolución futura de los precios quedará sujeta al comportamiento del dólar, a los valores internacionales del petróleo y a las decisiones comerciales de cada compañía.

El escenario se mantiene abierto y desde el sector no descartan nuevos ajustes si la coyuntura económica continúa presionando sobre los costos.

