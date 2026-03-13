En el marco del Mes de la Mujer, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, junto a Banco San Juan, convocaron al encuentro “Mujeres que deciden”, pensado para reconocer y visibilizar el liderazgo femenino dentro de la industria minera, que tiene también representación a partir de Women in Mining.
Mujeres del sector minero participaron de un encuentro en San Juan
En el marco del Mes de la Mujer, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, junto a Banco San Juan, convocaron a “Mujeres que deciden”.