Mujeres del sector minero participaron de un encuentro en San Juan

La jornada también incluyó una actividad coordinada por Cada Una, una red de mujeres profesionales enfocada en liderazgo con propósito, innovación y desarrollo colectivo.

El encuentro cerró con una actividad creativa de cerámica impulsada por las Fundaciones Grupo Petersen, generando un espacio de intercambio distendido que fortaleció los vínculos entre las participantes.

Del encuentro participaron, entre otras, Mariana Azcona del Ministerio de Mineria; Sandra Barceló de la Cámara Minera de San Juan; Analia Garcia y Claudia Moyano de Veladero; Gabriela Novoa, Laura Laborde y Yamila Salinas de Vicuña; Graciela Luna, Andrea Zorrilla, Agustina Gueglio y Marcela Medina de Los Azules; Laura Hernandez de Women in Mining; y Jimena Daneri de GPI Consultores.

La iniciativa forma parte de las acciones que la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen impulsa para acompañar el desarrollo del sector minero y promover espacios de encuentro que reconozcan el aporte de las mujeres en una industria estratégica para el crecimiento del país.