Messi y el sanjuanino Tapia celebraron el primer mes de la Copa

Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…

Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina.

Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos".

Messi sintió identificación pura con un fragmento de la canción “Brindis” de Soledad Pastorutti, elegida para dar voz al video editado: “Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida”.

También, llegaron las palabras del presidente de la AFA, el sanjuanino Chiqui Tapia, quien estuvo en San Juan con la Copa, para cumplir su promesa a la Difunta Correa.

"A un mes de la justicia divina en el fútbol. A un mes del día más feliz de nuestras vidas. A un mes de una imagen eterna. A un mes de la tercera estrella. Somos campeones del mundo ¿Cayeron?", remarcó el sanjuanino.