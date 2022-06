Madre del nene drogado: "Si mi hijo ingería más ocurría lo peor"

Luego de conocerse el caso del nene que fue drogado en una escuela, la madre contó detalles a Canal 8. "Me llamaron para decirme que mi hijo estaba mal. Pensé que se había caído, pero me dijeron que lo habían drogado. Cuando llegué a la escuela estaba drogado, desvanecido. No era él. Él estaba en clases. Cuando llegué yo, mi hijo estaba perdido. No podía estar de pie. Cuando me acerqué a él se iba para atrás, no tenía fuerzas para nada", relevó.