¡Llega el Festi Joven! Todo los que tenés que saber para este domingo

La propuesta incluye la difusión de algunos programas y actividades vinculadas al cuidado de la salud, el reciclaje de materiales y la separación de residuos; no sólo por parte de organismos del Estado sino también por acciones que lleven a cabo grupos Scout, la Cruz Roja, entre otras instituciones.

En todo el espacio habrá puestos de hidratación, servicio de ambulancias, dispositivos de seguridad, monitores urbanos y recolección de residuos para garantizar tranquilidad y comodidad en cada momento. Participan los ministerios de Familia y Desarrollo Humano -a través de la Subsecretaría de Promoción Social y la Dirección de Juventudes-; Turismo, Cultura y Deportes; Gobierno; Salud; Infraestructura, Agua y Energía; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Seguridad y Orden Público, además de la Municipalidad de la Capital.

Al predio se podrá ingresar con bebidas no alcohólicas, mate e infusiones y comida.

Habrá 6 puntos de ingreso a pie -no vehicular- al Parque de Mayo: en Avenida Libertador y Las Heras; sobre calle Las Heras (frente al Centro Cultural Conte Grand); por calles 25 de mayo y Maradona; en Urquiza y 25 de Mayo; en Urquiza y San Luis y sobre Avenida Libertador por el lateral del club Lawn Tennis. La intención -salvo medidas extremas y ocasionales- es no cortar la circulación vehicular a lo largo de la jornada. Si se ha determinado que en ningún caso se afectará la Avenida Libertador como arteria para la circulación vehicular.

Los artistas del Festi Joven 2026

Está previsto que los escenarios La Peña -dedicado al folclore- y Espacio Urbano -exclusivo para disciplinas y expresiones contemporáneas emergentes- comiencen a las 16 horas y una hora más tarde, se haga el despliegue en el llamado escenario Mayor. Se estima que en esta plataforma central la fiesta terminará sobre las 00 del día lunes 21.

A su vez, cada espacio tendrá actividades relacionadas con la temática propuesta además de su propia animación, a cargo de diferentes duplas de conductores: Bárbara Ardanaz y Leo Polegritti (Escenario Mayor); Luciano García y Karina Bottino (Espacio Urbano); Ana Paula Anzor y Jorge Pascual Recabarren (La Peña).

La distribución de los escenarios se ha establecido de la siguiente manera: el Mayor en las cercanías de la tribuna histórica del Estadio Abierto; La Peña, en las cercanías del Museo de la Historia Urbana (frente al Auditorio Juan Victoria) y el Espacio Urbano, al lado del Monumento al Deporte.

ESCENARIO MAYOR

Quienes subirán a este escenario son los siguientes artistas y grupos:

Dj Leo Franovich: fue soporte de Bizarrap y Fer Palacio y ahora hará un set que promete iniciar el Festi Joven con toda la onda.

Ensamble de Percusión y Afro Tango: propuesta artística de los talleres de la Municipalidad de la Capital, a cargo de los profesores Juan Pablo Paredes, Gerardo Lecich y Silvana Meneses, que invita a recorrer el tango desde sus raíces y su vínculo con la cultura africana, al ritmo de los tambores.

Luz Danelutto: canta desde que tiene 5 años, con un ukelele y desde entonces no se ha bajado de los escenarios. En febrero del 2026 lanzó su primer sencillo “Miré atrás”, al que le siguieron "Por mí" y "Locura S.A.".

Mi combo RKT: la banda hace una fusión explosiva de reggaetón, cumbia y remix, a la que le suman letras que hablan de lo cotidiano, del amor, del descontrol, de la noche y del aguante. Fueron banda soporte de L-Gante y La Joaqui.

Anita Pau: la voz sanjuanina que fue ovacionada este verano en la calle Corrientes y distintos escenarios de la ciudad de Buenos Aires, donde fue a capacitarse. Esta solita elige la música pop, aunque también ha transitado por la balada y el rock, tanto en temas de otros artistas como los propios, como las canciones “Manifiesto” y “Contigo” que son de su autoría.

Andalucía: a partir de combinar reggaetón, hip hop y otros estilos urbanos, los integrantes del instituto de danzas Andalucía presentan un espectáculo que representa la libertad, la personalidad y la pasión por bailar.

A todo trapo: desde 2019, con su ritmo contagioso y energético, se ganaron al público fanático de la cumbia. en la provincia de San Juan. Maximiliano Castro (voz principal y tecladista), Cristian Martínez (coros y primera guitarra), Ruben Fernández (bajo), Manuel Ramírez (teclado) y Angen Olivares (timbales) fusionan las raíces de la cumbia tradicional con la cumba colombiana y el rock nacional, entre otros géneros.

Limbo Tecnorock: Fabián Noriega (teclado y voz principal) y Juan Manuel Vizcaíno (guitarra y voz secundaria) son parte de esta banda que tiene 8 álbumes propios de Tecno-Rock. Su música ha trascendido las fronteras, llegando a México, Chile, Paraguay y Canadá. Han compartido escenarios con Eurca Sativa, Richard Cóleman, Marilina Bertoldi, PartePlaneta, David Lebón, Los Tipitos, Auténticos Decadentes, entre otros.

Ta' Feroz: banda de cuarteto y cumbia encabezada por las voces de Johnny Barrera y Lu Bravo junto a doce músicos que surgió en pandemia y que a esta altura de las circunstancias ha llevado su arte en giras por San Luis, Córdoba y Mendoza. Incluso han compartido escenario junto al cantante cordobés Lisandro Márquez y El Loco Amato, entre otros.

Cuerda Floja: la banda -integrada por Jorge Arias (voz principal), Máximo Arias (guitarra rítmica), Kevin Rojas (primera guitarra), Darío Núñez (bajo), José de la Fuente (batería) y Uriel Koss (teclado)- hace un recorrido por los temas clásicos y también los más nuevos del rock nacional e internacional, incluyendo artistas como Coldplay, Fito Páez, Charly García, Cerati, Calamaro, Spinetta, Radiohead, Him, entre otros.

La nueva banda: Pablo Morales Soria, Pablo Flores, Silvio Leonardo Diaz, Daniel Araujo, Renzo Leandro Robles González, Ariel Araujo, Sergio Daniel García Canto, Carlos Lucero, Ángel Nahuel Zalazar, Mario Alejandro Domenech y Gerardo Andrés Sillero son los integrantes de esta banda surgida en San Martín, hace 25 años. Sus predilectos son el cuarteto y la cumbia, pero también la música del recuerdo y los covers que se escuchan en todos lados.

Pijama: la banda de cumbia pop sanjuanina que ya transita más de una década en los escenarios. De hecho, la primera presentación fue para un festejo del 21 de septiembre de 2014. No sólo probaron con rock, blues y salsa, sino que se animaron a hacer sus propias canciones como su primer single “Comerte a besos”, una canción que llegó a sonar en los principales lugares de verano del país, en aquellos años. El grupo está integrado por Macarena Flores (Voz), Luis Manuel Puiggros (bajo), Nahuel Iván Ramírez (voz y güira), Juan Pablo Álvarez (octaPad y producción musical), Diego Nicolás Roble (teclados y representación artística).

Palo Santto: catalogada como una “de las bandas más fiestera de San Juan”, que comenzó su trayectoria haciendo covers de rock, pero que con el paso del tiempo fueron incorporando repertorios y nuevos estilos como cumbia, regaetton y ritmos latinos. El grupo está liderado por Juan Rojas y Kike Caballero, en voces, quiénes están acompañados por Matías Rojas (piano), Juan Castro (teclados), Eusebio Ortiz, Sergio Soto y Marcelo Castro en percusión, José Urqueta (bajo) y Fernando Bazán (guitarra).

Omega: la banda de cuarteto que está liderada por los hermanos Hugo y Alejandro Flores, junto a un grupo de amigos de la Villa del Carril, cumplió este año 23 años en los escenarios no sólo de San Juan, sino de buena parte del país. Su primer disco "De Primera" fue disco de oro, logro que repitieron con "Vivo x Vos", con colaboraciones como Alejandro Ceberio. En 2024, fueron invitados a los Premios Gardel, representando a San Juan. Ahora trabajan en nuevos temas.

ESCENARIO LA PEÑA

CAiLE: es una propuesta artística sanjuanina que nace desde la raíz del folclore cuyano, con una mirada propia, identitaria y contemporánea. La agrupación está integrada por cantautores y productores: Andrés Cantos (voz), Matías Sánchez (guitarra), Fabio Lemos (voz), Juanra Álvarez (batería) y Maxe Montero (bajo), que interpretan obras propias y otras del cancionero popular de autores locales y latinoamericanos.

La Quimera: atesoran más de 14 años de trayectoria con un repertorio de música folclórica popular que le da un lugar privilegiado a las danzas autóctonas de cada región argentina. En los últimos años, la banda de Oscar "Tone" Peletier (primera voz y guitarra), Enzo "Chaca" Balmaceda (percusión y coros), Maxi "Tucu" Arévalo (violinista y voces) y Gonzalo Garate (guitarra y coros) junto a los bailarines, representaron a la provincia en los espectáculos callejeros de Cosquín.

Giselle Aldeco: esta cantante de folclore cuyano y argentino supo llegar con su voz en sus 22 años de trayectoria a distintos rincones de la provincia y del país; pero también al Festival “Veo-veo” de Murcia- España y al Festival Internacional de la Tonada en Nueva York, entre otros.

Celina Fernández: tras 10 años haciendo música folclórica y latina ha sabido ganarse al público y conquistar escenarios y premios inclusive representando a la provincia en Tucumán, Entre Ríos, entre otros puntos del país. Es la ganadora del rubro solista vocal Pre Cosquín.

ADN Folk Fusión: es una banda joven que se anima a fusionar folclore latinoamericano con géneros modernos como el rock, pop, ska y reggae, generando como resultado lo que ellos llaman un “Folclore Carnavalero”.

Proyecto Tango San Juan: es una compañía autogestionada dedicada a la creación, formación y difusión del tango desde una perspectiva contemporánea, inclusiva y transformadora, inclusive fusionándolo con el folclore y otros lenguajes de la danza. Dirigida por Fernando Muñoz. Ha participado en el Festival Internacional OLA Danza en la ciudad de Mar del Plata y, recientemente, el Festival “Tango+Tango” en la Ciudad de Buenos Aires. Además, promueve nuevos espacios como el Festival de Tango San Juan.

Surcos Malambo: el grupo que nació en el 2014, a cargo del profesor e interprete de bombo Darío Rivero y que integran Lila Alarivera, Alma Chanampa, Germán Vargas, Thiago Sánchez, Martina Pizarro, Daniel Páez (guitarra). De este semillero surgieron malambistas finalistas y premiados en distintas instancias, además actualmente llevan representantes a los festivales más importantes del país, como es el Pyga -Pequeños y Grandes Artistas-, Festival Nacional del Malambo Femenino, Laborde Festival Nacional del Malambo y Pre Cosquín.

Ballet Los Andes: es una formación de danzas folclóricas argentinas, malambo y tango que pertenece al municipio de Rivadavia y al que se suman, en esta oportunidad, bailarines de academias de danzas como Renacimiento Gaucho, Semillas de Vida, Chacay Manta y Nativos. Está dirigido por el profesor Gastón Rodríguez y los coreógrafos Ilen Lastiri, Paula Canteros y Juanchi Gonzales. Entre otras presentaciones se destacan la de la Fiesta de la Pampilla (en Coquimbo, Chil), el Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en Tucumán, la fiesta de la Independencia de Chile, en La Serena.

Ballet Ikaika: este grupo de danzas folclóricas argentinas se conformó hace 8 años y ya ha participado en importantes certámenes y festivales como Campeonato Nacional de Malambo Femenino, Pre Cosquín, Danza Córdoba y Villa Danza, además de recorrer numerosos escenarios de la provincia. Este año, logró ser finalista en el Pre Cosquín en el rubro Conjunto de Baile Folclórico Estilizado, representando a San Juan y llevando nuestra danza a uno de los escenarios más importantes del país.

ESPACIO URBANO

La cultura urbana estará representada por intervenciones artísticas como VJ Mapping, Batalla de Tags y Graffittis; El Club del Juego (experiencias y desafíos de destreza, competencia y cooperación a partir de la reinvención, dinámicas y estéticas de juegos clásicos), los bailarines de danza urbana Crew Indestructibles 2.0; demostración deportiva de Mr. SOma (en rampas de skatepark, se unen todas las disciplinas y deportes extremos); perfomances de Kpop, Hip Hop y teatro físico, shows de música en vivo de distintos Dj. También habrá presentaciones artísticas de:

Ekiss: con 19 años, es uno de los artistas jóvenes más destacados de la escena urbana de San Juan. Fusiona trap, pop y sonidos electrónicos y lo muestra en distintos escenarios de la provincia y el país. Compartió escenario con Trueno y Airbag.

Lil Ca$h: artista de reggaetón con influencia en la escuela clásica del género (2004-2010). Su propuesta rescata la esencia del reggaetón romántico y de discoteca, combinando melodías suaves, y letras centradas en el romance y la vida nocturna. Con una identidad sonora nostálgica y auténtica, busca revalorizar el estilo que marcó a toda una generación.

Missile: grupo de dance cover Kpop. Sus integrantes participaron de eventos como Mendotaku, Expo Anime, Maniac Fest, New Fest, Anibashing y Expo Biblio Pop.

Hip Boss: organización femenina y disidente de Hip Hop, que junto a Sangre Noble, se unen en un show de rap improvisado.

DJ Mae Problema: artista audiovisual que utiliza el sonido global como concepto, abarcando diversos géneros urbanos y ruido latino.

Gabz: DJ residente en El Templo del Pop, una de las fiestas temáticas de pop, diversidad y orgullo más populares de la provincia.

Fondo: banda de rock formada en 2017 que está grabando en la actualidad su cuarto disco de estudio, en el que narran “historias sin tiempo, inspirados en el desierto, el amor, y el desamor”.

La Transitora: proyecto musical colectivo que reúne a un grupo de artistas alrededor de las canciones de Exel Bonsignore y El Toro, con la participación de Marcela Menardo en violín, Agustín Cuazolo en batería y Mariano Vassallo en bajo.

Movimiento Tren: es el show surgido en una plataforma de producción, desarrollo e innovación creativa y cultural de la escena musical de la región, en la que se incluyen productores, gestores y artistas. El objetivo es transformar espacios en verdaderos puntos de encuentro comunitarios.