La renovación de la Difunta Correa consolida al paraje como un polo turístico

Las mejoras realizadas forman parte de un ambicioso Master Plan que busca modernizar la infraestructura del paraje y fortalecer tanto la actividad turística como la devoción popular mediante un ordenamiento territorial sin precedentes para toda la zona de Vallecito.

Entre las obras ya ejecutadas se destacan la construcción de 22 mesas nuevas y la restauración de 108 parrilleros existentes. Además, se incorporaron 30 nuevos parrilleros, cuatro fogones y 11 receptáculos para residuos, mejorando significativamente los espacios destinados al esparcimiento de las familias.

La intervención también incluyó la habilitación del Nodo Nº5, que incorpora un puente peatonal destinado a fortalecer la conectividad interna del predio, junto con senderos y canteros que integran el entorno natural con las áreas de mayor circulación.

Sin dudas las mejoras en el sector de sanitarios permitió llevar mas comodidad a los promesantes y turistas que vistan el paraje.

Mientras tanto, continúan los trabajos para la construcción de una nueva galería gastronómica techada, una obra que permitirá ordenar la actividad comercial y mejorar la experiencia de los visitantes. El espacio fue diseñado para evitar que las veredas sean ocupadas por mobiliario comercial y brindar mayor comodidad a turistas y peregrinos. Su inauguración está prevista para los próximos meses.

El proyecto integral contempla la instalación de tótems informativos para orientar a los visitantes y la construcción de una Unidad Rural y un Centro de Atención Primaria de la Salud.

La transformación alcanza también el ámbito educativo y cultural. Entre las obras previstas figuran la ampliación de la Escuela Paraguay y la construcción de un escenario para eventos masivos, pensado para la realización de festivales, espectáculos y actividades culturales durante todo el año.

Con una infraestructura renovada, nuevos servicios y propuestas turísticas en constante crecimiento, la Difunta Correa dejó de ser únicamente una parada de fe para convertirse en uno de los principales destinos turísticos locales, capaz de atraer a miles de personas cada fin de semana y generar un importante movimiento económico y cultural en Vallecito.