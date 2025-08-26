El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la continuidad de uno de sus beneficios más demandados: la entrega gratuita de lentes para sus afiliados. A partir de septiembre de 2025, más de cinco millones de jubilados, pensionados y personas mayores de todo el país podrán acceder nuevamente a esta prestación que busca garantizar una mejor salud visual y calidad de vida.
Jubilados podrán solicitar hasta dos pares de lentes anuales sin costo
