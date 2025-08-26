"
Jubilados podrán solicitar hasta dos pares de lentes anuales sin costo

PAMI renueva en septiembre el programa de lentes gratuitos: más de 5 millones de jubilados y pensionados podrán solicitar hasta dos pares de anteojos por año en ópticas autorizadas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la continuidad de uno de sus beneficios más demandados: la entrega gratuita de lentes para sus afiliados. A partir de septiembre de 2025, más de cinco millones de jubilados, pensionados y personas mayores de todo el país podrán acceder nuevamente a esta prestación que busca garantizar una mejor salud visual y calidad de vida.

El programa contempla la entrega de hasta dos pares de anteojos por año. Los beneficiarios pueden optar por un par para visión cercana y otro para visión lejana, o bien elegir un par de lentes bifocales que integran ambas funciones.

En el caso de los bifocales, quienes los soliciten por primera vez deberán cumplir con la Escala FIN, un estudio que mide la capacidad de adaptación visual al uso de este tipo de cristales. Sin embargo, PAMI aclara que si un afiliado no logra adaptarse a los bifocales, no podrá pedir en el mismo año anteojos diferenciados para cerca y lejos.

Requisitos y trámite

Para acceder, el afiliado debe contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, en la que figure la receta con graduación visual, firma, sello y matrícula profesional. Este documento tiene una validez de 150 días desde su emisión. Además, es necesario presentar DNI y credencial de PAMI vigente.

El trámite no requiere turno previo: se realiza directamente en una óptica autorizada adherida al programa. Allí, los beneficiarios pueden realizar las pruebas visuales y elegir el modelo de lentes según su prescripción y preferencia. Una vez confirmada la elección, reciben un comprobante para el seguimiento del pedido.

Canales de consulta

PAMI recuerda que la receta debe obtenerse a través de oftalmólogos que formen parte de la cartilla médica de la obra social. Además, la información detallada sobre el beneficio está disponible en el sitio web oficial, en las oficinas presenciales o llamando al 138 (PAMI Responde), de lunes a viernes de 8 a 20.

De esta manera, el organismo busca reforzar un programa que en los últimos años se convirtió en una herramienta esencial para millones de adultos mayores que, sin este beneficio, tendrían dificultades para costear el acceso a lentes ópticos.

