Jubilados podrán solicitar hasta dos pares de lentes anuales sin costo

Requisitos y trámite

Para acceder, el afiliado debe contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, en la que figure la receta con graduación visual, firma, sello y matrícula profesional. Este documento tiene una validez de 150 días desde su emisión. Además, es necesario presentar DNI y credencial de PAMI vigente.

El trámite no requiere turno previo: se realiza directamente en una óptica autorizada adherida al programa. Allí, los beneficiarios pueden realizar las pruebas visuales y elegir el modelo de lentes según su prescripción y preferencia. Una vez confirmada la elección, reciben un comprobante para el seguimiento del pedido.

Canales de consulta

PAMI recuerda que la receta debe obtenerse a través de oftalmólogos que formen parte de la cartilla médica de la obra social. Además, la información detallada sobre el beneficio está disponible en el sitio web oficial, en las oficinas presenciales o llamando al 138 (PAMI Responde), de lunes a viernes de 8 a 20.

De esta manera, el organismo busca reforzar un programa que en los últimos años se convirtió en una herramienta esencial para millones de adultos mayores que, sin este beneficio, tendrían dificultades para costear el acceso a lentes ópticos.