Instalarán más de 4 mil medidores inteligentes para industrias y grandes comercios

Uno de los principales ejes de trabajo será supervisar la implementación de infraestructura de medición avanzada por parte de Naturgy San Juan S.A. en la totalidad de los suministros de grandes y medianas demandas eléctricas. El cronograma prevé que el proceso concluya durante 2027.

Qué son los medidores inteligentes

La incorporación de esta tecnología permitirá reemplazar el sistema tradicional de medición por una infraestructura capaz de registrar consumos en tiempo real y gestionar información de manera remota.

De esta manera, las empresas podrán acceder a datos más precisos sobre su demanda energética, optimizar el uso de la electricidad y reducir costos operativos.

Además, la digitalización de la red facilitará el diseño de esquemas tarifarios por franjas horarias, permitiendo que industrias y comercios adapten sus consumos a momentos de menor demanda y, en consecuencia, disminuyan sus costos energéticos.

Adaptación a los nuevos desafíos energéticos

Desde el EPRE señalaron que esta modernización cobra especial relevancia frente al nuevo escenario regulatorio nacional, que establece que los grandes usuarios eléctricos deberán avanzar progresivamente hacia esquemas de abastecimiento mediante contratos en el Mercado a Término, evitando así la exposición a las fluctuaciones de precios del mercado spot.

La iniciativa también se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en la Resolución EPRE N° 80/26, correspondiente a la Revisión Tarifaria Ordinaria 2026-2030, que exige a las distribuidoras evaluar e implementar programas de medición inteligente para transformar a los usuarios en actores más activos dentro del sistema eléctrico.

Según destacaron desde el organismo, la incorporación de estas herramientas permitirá optimizar el uso de la infraestructura existente, mejorar la calidad del servicio y contribuir a la sostenibilidad económica de la transición energética que atraviesa el sector.