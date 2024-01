Hace casi un mes que asumió el nuevo gobierno y lejos de ser en velocidad crucero podríamos señalar que más que la libertad avanza, es Milei el que avanza. Y lo hace de la manera que lo está haciendo porque los votos son de él, no son liberales. Una explicación como para entender la conformación socioeconómica de sus votantes. Y también por qué no para comprender la ausencia de varios libertarios de paladar negro que no participan en su gabinete. ¡La esperanza esta puesta en el líder carismático!

El primer mandatario irrumpió en la escena política con una fortaleza producida en las urnas y una debilidad inédita en el Congreso. Las primeras medidas de shock anunciadas recientemente apuntan a mostrar un cambio de régimen y la construcción de un liderazgo potente que hasta desafía a las instituciones.