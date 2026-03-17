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Gutiérrez explicó la oferta a docentes: foco en los maestros de menor sueldo

El Ministro de Economía, detalló la oferta que el Gobierno presentó a los gremios docentes. La propuesta combina aumentos al básico, sumas fijas y una cláusula de revisión en junio, con el objetivo de impactar fuertemente en los bolsillos de los maestros que recién inician.

El Gobierno provincial salió a respaldar públicamente la última propuesta salarial presentada a los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, tras el aval explícito del gobernador Marcelo Orrego. El Ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, defendió los números en rueda de prensa y explicó la lógica detrás de la oferta: poner el foco en quienes menos ganan.

"Hemos realizado una propuesta que tiene una mejora significativa para todo el sector, pero hemos hecho hincapié en los sectores docentes que ganan menos. Para ellos, el incremento en promedio rondará los $150.000", afirmó el funcionario.

Gutiérrez argumentó que los aumentos puramente porcentuales benefician desproporcionadamente a los sueldos más altos. "Aquellos docentes con cargos superiores o muchas horas cátedra se acercan al millón de pesos. Pero los maestros de grado que arrancan lo hacen por debajo de esos valores, y es ahí donde quisimos poner el foco", señaló.

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Bajo esa lógica, la propuesta incorpora sumas fijas no remunerativas que tienen un impacto porcentual mayor en los salarios bajos: $100.000 mensuales para cargos iniciales —maestros de grado, nivel inicial, educación especial y preceptores, entre otros— y un bono extraordinario de $120.000 en abril.

El detalle mes a mes

La oferta para el primer semestre se estructura de la siguiente manera: en marzo, un incremento del 5% al valor índice —base diciembre 2025—, mejora en los códigos salariales A01 y E60, la suma fija mensual de $100.000 y un incentivo de $50.000 para maestros de jornada extendida. En abril, un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo, por única vez y por CUIL, pagadero el día 15. En mayo, una suba del 2% al valor índice más 4 puntos en el código A01. Y en junio, un aumento del 3% al valor índice con una cláusula gatillo atada a la inflación y la situación fiscal provincial.

Zona desfavorable, un reclamo histórico

Otro punto que destacó el ministro fue la modificación del ítem "zona desfavorable". La propuesta contempla un aumento del 5% para los radios 4, 5, 6 y 7 —los más alejados— en este semestre, con otro 5% prometido para el segundo. "Es un esfuerzo bastante importante y responde a un pedido histórico de los gremios", sostuvo Gutiérrez.

La respuesta, el miércoles

Mientras el Gobierno sostiene que la propuesta supera la inflación para los cargos iniciales, los gremios UDAP, UDA y AMET comenzaron consultas digitales con sus bases tras algunas manifestaciones de rechazo registradas el lunes. La definición formal llegará este miércoles 18 de marzo a las 14, cuando las entidades sindicales deberán presentar su respuesta ante las autoridades de Hacienda.

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