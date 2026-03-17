Gutiérrez explicó la oferta a docentes: foco en los maestros de menor sueldo

Bajo esa lógica, la propuesta incorpora sumas fijas no remunerativas que tienen un impacto porcentual mayor en los salarios bajos: $100.000 mensuales para cargos iniciales —maestros de grado, nivel inicial, educación especial y preceptores, entre otros— y un bono extraordinario de $120.000 en abril.

El detalle mes a mes

La oferta para el primer semestre se estructura de la siguiente manera: en marzo, un incremento del 5% al valor índice —base diciembre 2025—, mejora en los códigos salariales A01 y E60, la suma fija mensual de $100.000 y un incentivo de $50.000 para maestros de jornada extendida. En abril, un bono extraordinario de $120.000, no remunerativo, por única vez y por CUIL, pagadero el día 15. En mayo, una suba del 2% al valor índice más 4 puntos en el código A01. Y en junio, un aumento del 3% al valor índice con una cláusula gatillo atada a la inflación y la situación fiscal provincial.

Zona desfavorable, un reclamo histórico

Otro punto que destacó el ministro fue la modificación del ítem "zona desfavorable". La propuesta contempla un aumento del 5% para los radios 4, 5, 6 y 7 —los más alejados— en este semestre, con otro 5% prometido para el segundo. "Es un esfuerzo bastante importante y responde a un pedido histórico de los gremios", sostuvo Gutiérrez.

La respuesta, el miércoles

Mientras el Gobierno sostiene que la propuesta supera la inflación para los cargos iniciales, los gremios UDAP, UDA y AMET comenzaron consultas digitales con sus bases tras algunas manifestaciones de rechazo registradas el lunes. La definición formal llegará este miércoles 18 de marzo a las 14, cuando las entidades sindicales deberán presentar su respuesta ante las autoridades de Hacienda.