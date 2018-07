Gattoni: "Fue una reunión positiva, ahora evaluaremos las propuestas"

Leé: Roberto Gattoni: "Sabemos que hay que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo"





En cuanto a las áreas que se verán más afectadas por los recortes, el ministro fue cauteloso. Sostuvo que recibieron las propuestas que hizo la Nación y que en base a ellas, a nivel local, las analizarán y realizarán las combinaciones que sean mejores para la provincia. "Por el momento no hay nada definido por lo tanto no puedo decir qué se verá afectado y qué no. Pero veremos. Además, también llevaremos nuestra propuesta para el próximo encuentro", aseguró Gattoni.





Por otro lado, el ministro de Hacienda local volvió a remarcar que la provincia tiene la voluntad de colaborar para que la Nación logre el equilibrio fiscal.





A nivel nacional, algunos medios indicaron que el Gobierno nacional ya tiene definido el monto de recorte de cada provincia. San Juan debería hacer un ajuste de unos 3 mil millones de pesos para cumplir con la meta fiscal. En cuanto a esto Gattoni fue contundente, "no hablamos de números porque nada esta definido. Fue el primer encuentro por lo tanto hasta que las negociaciones no estén más avanzadas es en vano hablar de cifras", explicó a sanjuan8.com.





Los ministros de las distintas provincias tendrán una semana o dos para trabajar en el tema antes del próximo encuentro, que si bien no está definido, estiman que será para fines de julio principios de agosto.