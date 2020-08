Fernández tildó de "prioritario" el Túnel de Agua Negra y prometió financiar parte del nuevo penal

Luego de que el gobernador Uñac le solicitara el apoyo al presidente para continuar con la construcción del nuevo Servicio Penitenciario de Matagusanos, el presidente le dio el ok. La obra arrancará "mucho antes de fin de año".

Pasó mucho tiempo para que se volviera a hablar del Túnel de Agua Negra y del nuevo Penal que quedó en "veremos" tras la crisis que dejó el gobierno anterior y que se agudizó con la pandemia.

Este jueves fue el momento oportuno para volver a mencionarlo frente a todo el país, cuando las autoridades sanjuaninas fueron el foco de atención en Olivos, donde el presidente escuchaba con atención.

Uñac, acompañado de su equipo, agradeció el gesto de poner nuevamente en funcionamiento la Ruta Nº40 Norte, una obra congelada por los efectos de la falta de financiamiento y la deuda que mantuvo Macri con esta provincia.

Con la línea discursiva, que también puso en relevancia la necesidad de levantarse tras la pandemía que devastó la economía en el país, (aunque en San Juan no fue tan "salvaje"), Uñac aprovechó para pedirle al presidente que lo acompañe en la inversión para construir el nuevo penal.

A este pedido especial, el presidente respondió con un guiño. "Hay que hacerlo", remarcó Fernández quien acompañó la frase de Uñac de "ser un hombre de derecho". "Tenemos que tener cárceles dignas que sirvan realmente en la reinserción, que ayuden a reflexionar", remarcó.

Si bien, aún no está especificado cuánto dinero aportará Nación, San Juan espera que al menos sea el 50% de la obra para que se active a fin de año. "Si él quiere pagar el 100%, yo no me voy a oponer", bromeó Uñac. Lo único que resta para que los fondos comiencen a circular a San Juan es la firma del gobernador, porque ya está todo en marcha, incluso hasta la licitación. Mucho antes de fin de año se iniciarán las obras", lanzó el gobernador. En este sentido, aclaró que la provincia "está en condiciones de iniciar la obra y esperar el desembolso posterior de Nación".

La Provincia había adjudicado esta obra a la UTE, conformada por Cicon, Daz, Chiconi y Sat por un total de casi $2.000 millones de pesos. Ahora, el gobernador aclaró que los números pueden variar por su actualización.

Cerrado ese tema, y para avivar la llama de la felicidad que se encendió en las alturas de la ruta, otra dato revelador para la provincia que puede llevar a los sanjuaninos a concretar el sueño del Túnel de Agua Negra. "La prioridad está puesta en ese corredor bioceánico, que será nuestra conexión con el pacífico. Todas las obras que se hagan en el marco del Corredor son fundamentales", dijo el presidente.

Sobre esto, Uñac comentó, que estuvo hablando con Alberto Fernández antes de esta teleconferencia y que le comentó sobre la importancia de la Ruta Nº18 que es la que conectará con el Túnel de Agua Negra. "Lo único que nos queda ahora, con la reactivación de esa obra que quedó paralizada con el gobierno anterior, es ponernos en contacto con Chile para continuar con la licitación del Túnel", afirmó Uñac.

Ruta 40, reactivada

Este jueves sobre el mediodía, se estableció una conexión nacional desde Olivos entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Obras de la Nación, Gabriel Katopodis y los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Corrientes, Gustavo Valdés y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. El objetivo el anuncio de la inversión de $22.645 millones distribuidos en esas provincias para la reactivación de la obra pública.

En ese contexto, el gobernador Uñac, acompañado de parte de su gabinete, le agradeció la deferencia de comprometerse con San Juan. "Es una obra que enorgullece a los sanjuaninos, pero que también genera muchísima seguridad vial para quienes transitan por acá", manifestó el gobernador.

El tramo que financiará Nación será 5,8 kilómetros de duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 40 Norte, que comprende una inversión de $3.286 millones. Esta reactivación fue celebrada por Uñac, quien además agradeció al ministro de Obras, en reiteradas oportunidades.