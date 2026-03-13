"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rivadavia

Éxito de "Rivadavia Capacita": más de 2 mil inscriptos para los cursos de oficios

La iniciativa del intendente Sergio Miodowsky ofrece formación gratuita en 25 áreas y ya cuenta con 500 personas en lista de espera.

Con una respuesta masiva por parte de la comunidad, concluyó la etapa de inscripciones para el programa “Rivadavia Capacita 2026”. La convocatoria alcanzó a más de 2.000 vecinos interesados en formarse de manera gratuita, mientras que otros 500 quedaron registrados como suplentes debido a la alta demanda que superó las expectativas municipales.

Impulsado por la gestión de Sergio Miodowsky, el programa busca brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad en el departamento. La oferta académica incluye más de 25 cursos que abarcan sectores como gastronomía, servicios, turismo y habilidades técnicas. Las capacitaciones tendrán una duración de cuatro meses y están diseñadas para responder a las exigencias reales del mercado laboral actual.

Entre las opciones más destacadas se encuentran formación en barista, reparación de celulares, soldadura, instalación de aires acondicionados, carpintería y pastelería, entre otros. El objetivo central es que los participantes puedan acceder a nuevos puestos de trabajo o fortalecer sus propios emprendimientos personales.

Te puede interesar...

Desde el municipio informaron que, una vez finalizado este ciclo de cursado, se abrirán nuevas inscripciones para futuras ediciones. Esta política busca consolidarse como un eje central del crecimiento local, promoviendo el desarrollo personal y laboral de los habitantes de Rivadavia.

Temas

Te puede interesar