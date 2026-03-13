Con una respuesta masiva por parte de la comunidad, concluyó la etapa de inscripciones para el programa “Rivadavia Capacita 2026”. La convocatoria alcanzó a más de 2.000 vecinos interesados en formarse de manera gratuita, mientras que otros 500 quedaron registrados como suplentes debido a la alta demanda que superó las expectativas municipales.
Éxito de "Rivadavia Capacita": más de 2 mil inscriptos para los cursos de oficios
La iniciativa del intendente Sergio Miodowsky ofrece formación gratuita en 25 áreas y ya cuenta con 500 personas en lista de espera.