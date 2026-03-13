Éxito de "Rivadavia Capacita": más de 2 mil inscriptos para los cursos de oficios

Impulsado por la gestión de Sergio Miodowsky, el programa busca brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad en el departamento. La oferta académica incluye más de 25 cursos que abarcan sectores como gastronomía, servicios, turismo y habilidades técnicas. Las capacitaciones tendrán una duración de cuatro meses y están diseñadas para responder a las exigencias reales del mercado laboral actual.

Entre las opciones más destacadas se encuentran formación en barista, reparación de celulares, soldadura, instalación de aires acondicionados, carpintería y pastelería, entre otros. El objetivo central es que los participantes puedan acceder a nuevos puestos de trabajo o fortalecer sus propios emprendimientos personales.