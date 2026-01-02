Estas son las obras en los cinco hospitales provinciales

Estas acciones permitieron mejorar las condiciones de higiene, confort y durabilidad de los edificios, además de avanzar en el mantenimiento preventivo de la infraestructura hospitalaria en los departamentos.

Adecuaciones funcionales y áreas de apoyo

En el Hospital Dr. Marcial Quiroga se ejecutan obras estratégicas de adecuación funcional, orientadas a modernizar la infraestructura y mejorar la capacidad operativa del establecimiento.

Entre las intervenciones se destacan la remodelación del Servicio de Hemodiálisis, la refuncionalización del área de cocina y la actualización de sectores clínicos y de apoyo, incorporando mejoras en instalaciones, circulación interna y condiciones sanitarias. Estas obras permiten optimizar la atención a pacientes y fortalecer el funcionamiento cotidiano de uno de los principales hospitales de la provincia.

En la misma línea, se desarrollaron trabajos de mantenimiento y mejora en el Hospital San Roque, en Jáchal, y se llevaron adelante intervenciones puntuales en el Hospital Rawson, que incluyeron el reemplazo de la cubierta de techo en un sector del edificio y adecuaciones en el sistema eléctrico.

Intervenciones en CAPS estratégicos de la provincia

En paralelo a los hospitales, se avanzó con tareas de mejora y mantenimiento en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicados en distintos puntos de la provincia, como parte del fortalecimiento del primer nivel de atención.

En el marco del Plan de modernización y remodelación de centros de salud, durante 2025 se inauguraron 12 CAPS, que se suman a los 4 habilitados en 2024, ampliando y fortaleciendo la red de atención primaria provincial.

Además, para 2026 se proyecta la intervención de 26 CAPS, lo que consolida una política sostenida de inversión en infraestructura sanitaria en todo el territorio provincial.

De esta manera, el Gobierno de San Juan continúa desarrollando una política integral y planificada de mantenimiento y mejora de la infraestructura sanitaria, fortaleciendo la red de hospitales y centros de salud, y acompañando la atención médica en cada departamento.