Epicentro del cobre: El Pachón avanza con la mayor inversión minera del RIGI

Glencore anunció una inversión de USD 9.500 millones en El Pachón, Calingasta, dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Se trata de la mayor iniciativa minera bajo este programa y consolidará a San Juan como uno de los polos estratégicos del cobre a nivel mundial.

San Juan se convirtió en protagonista de un hito histórico para las inversiones en Argentina. La minera Glencore, una de las compañías más importantes del mundo, presentó formalmente dos proyectos de cobre dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa una inversión conjunta con Catamarca de USD 13.300 millones, la mayor registrada desde la entrada en vigencia del programa, según lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del monto total, USD 9.500 millones estarán destinados a El Pachón, un yacimiento ubicado en Calingasta, San Juan, que posee recursos minerales estimados en 6.000 millones de toneladas y que se perfila como uno de los más relevantes de la región. El desarrollo se llevará adelante en su primera fase durante la próxima década y promete marcar un antes y un después en la economía provincial.

En paralelo, Glencore incluyó al proyecto MARA (Agua Rica) en Catamarca, con una inversión proyectada de USD 4.000 millones.

Impacto en empleo y economía

Según las estimaciones de la minera, la construcción de ambos emprendimientos generará más de 10.000 empleos directos y otros 2.500 en la etapa operativa, lo que tendrá un fuerte efecto multiplicador en cadenas de proveedores y servicios asociados.

El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, remarcó que el foco de la compañía estará puesto en San Juan:

“El Pachón tiene el potencial de desarrollarse a su máxima capacidad, generando un impacto positivo en la economía local y nacional, y posicionando a Argentina como uno de los principales centros mineros del mundo”.

Por su parte, Gary Nagle, CEO global de Glencore, destacó la importancia del RIGI como “un catalizador clave para atraer inversiones extranjeras al país” y valoró la decisión del Gobierno nacional de establecer reglas claras para el desarrollo de proyectos de gran escala.

Un nuevo mapa minero en San Juan

Con la confirmación de Glencore, San Juan se fortalece como epicentro de la minería del cobre en Argentina. La consultora CRU proyectó que, entre 2031 y 2040, proyectos como El Pachón, Los Azules y Josemaría podrían generar ingresos anuales por USD 4.000 millones, acumulando unos USD 47.051 millones.

En este contexto, otras compañías también avanzan con planes millonarios en la provincia:

  • Proyecto Vicuña: la alianza entre la canadiense Lundin y la australiana BHP prepara una inversión estimada en USD 15.000 millones, que sería presentada al RIGI antes de fin de año.

  • Proyecto Los Azules (McEwen Copper): unificado en una sola presentación para acelerar su aprobación, contempla una inversión de USD 2.672 millones.

De concretarse estos planes, San Juan no solo recibirá una inyección de capital sin precedentes, sino que se consolidará como un actor clave en el mercado global del cobre, un mineral estratégico para la transición energética y la industria tecnológica.

