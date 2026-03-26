El "Gurú del Oro": "San Juan se puede convertir en una provincia muy rica"

En este marco, explicó: “Para mí, nada cambia, simplemente la volatilidad que en todo caso es una oportunidad de compra; y hacer caso al fundamental y no tanto al ruido de mercado”.

¿ES RECOMENDABLE INVERTIR EN ORO?

“Sí, desde luego, en este contexto y en cualquiera. De hecho, si cogemos lo que una onza de oro sube desde el año 2000, un 12% anualizado. Esto es más que el Standard Pulse 500 que es el responsable del índice que representa las 500 compañías más importantes del mundo. Por tanto, imagínate si es rentable, un 12% anual supone doblar tu patrimonio cada 5 o 6 años aproximadamente. Y, además, es que los fundamentales por los cuales sube el oro en el último cuarto de siglo, no solamente no desaparecieron, sino que se agravaron más”, detalló.

VISITA A LA MINA GUALCAMAYO

“Estamos en la tierra del dinero. Lo que me extraña es que no vea tanta riqueza en los ciudadanos, porque los ciudadanos de esta comunidad son los “propietarios” de la máquina del dinero, porque tienen unos recursos naturales que son impresionantes, que ya quisiera cualquier país con mucho más dinero tener esos recursos naturales. Por tanto, mi balance es, yo diría, que es una tierra con un potencial extraordinario. Imagínate, pues me voy con los dientes largos”, expresó.

POSICIONAMIENTO DE SAN JUAN Y ARGENTINA EN LA MINERÍA MUNDIAL

“Creo que ya se está posicionando. El hecho de que gente como yo u otros, que conocemos muy bien la tesis de oro, esté viniendo aquí, bueno, es claro, sinónimo de que tenemos nuestro interés puesto donde sabemos que hay un potencial terrible, porque ya sabemos de otros sitios que son tradicionalmente productores, pero claro, algunos países como Argentina lo sabíamos, pero no teníamos esa percepción de que estuviera en el gran inicio de una gran explotación. Y ahora que lo estamos viendo, pues gente como nosotros, nos parece que vamos por fin en el camino adecuado. Gualcamayo y otras mineras si lo están descubriendo”, destacó Martínez.

PROYECCIÓN DE SAN JUAN

“Creo que se puede convertir en una provincia muy rica. No te digo ya en comparación con el resto de provincias de Argentina, ni siquiera te digo en comparación con el resto de países de Sudamérica, te hablo a nivel mundial. Si la gente de esta población, de esta maravillosa ciudad, se da cuenta de lo que tienen entre manos, pues imagínate, estamos hablando de riquezas del tipo la que puede haber en países como Suiza. Y no estoy exagerando.

Es potenciar todo lo que sea el libre mercado y el respeto por la propiedad privada. Eso es fundamental porque eso es lo que va a hacer que gente con capital venga aquí, donde sabe perfectamente que su capital se va a reproducir, lugares donde solamente falta la inversión para poder aflorar el verdadero valor oculto, que es el recurso natural, la maravillosa tierra que tenéis aquí.

Entonces, si tú sigues permitiendo, o por lo menos se percibe desde el exterior, que la seguridad jurídica es tal, que tú puedes invertir sin que te confisquen en el futuro porque no hay riesgo jurídico, porque el riesgo jurídico es muy bajo, dado que tienes gobiernos, da igual del color que sea, pero gobiernos que respetan el libre mercado y la propiedad privada, entonces esto se va a enriquecer a una velocidad extraordinaria”, finalizó.