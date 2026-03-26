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El Bloquismo presentó RECO, un sistema de boleta única papel

El Bloquismo presentó un proyecto para modernizar el Código Electoral de San Juan, con una boleta única papel.

El Bloque Bloquista de la Cámara de Diputados de la Provincia presentó un proyecto de ley que propone una modificación integral de la Ley 2348-N (Código Electoral Provincial) y de la Ley 815-N (Ley Orgánica de los Partidos Políticos), con el objetivo de modernizar y ordenar el sistema electoral sanjuanino.

La iniciativa, impulsada por los diputados Luis Rueda, Gustavo Deguer y Federico Rizo, plantea la derogación del actual Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD) y su reemplazo por un nuevo esquema denominado Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO), orientado a brindar mayor claridad, previsibilidad y transparencia en los procesos electorales.

Entre los principales ejes del proyecto se destacan:

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• la incorporación de la Boleta Única Papel como instrumento oficial de votación en toda la provincia;

• la regulación de límites claros en la presentación de candidaturas por parte de las agrupaciones políticas;

• la obligatoriedad de al menos un debate público entre los candidatos a gobernador antes de cada elección;

• la adecuación de la legislación partidaria para asegurar coherencia con el nuevo régimen electoral.

Según los fundamentos del proyecto, la reforma busca fortalecer la calidad institucional, simplificar el acto de votar, garantizar igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas y mejorar la comprensión del electorado frente a la oferta electoral disponible.

El texto también establece que la Boleta Única Papel será confeccionada y provista exclusivamente por el Tribunal Electoral Provincial y que su diseño deberá permitir al elector optar por lista completa o por categoría, asegurando claridad y transparencia en el proceso de sufragio.

Desde el Bloquismo señalaron que la iniciativa apunta a “dotar a la provincia de un sistema electoral más moderno, ordenado y transparente, que fortalezca la representación democrática y la confianza ciudadana en las reglas del proceso electoral”.

El proyecto ya fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados y tomó estado parlamentario para su análisis en las comisiones correspondientes.

721 PL MODIFICACION DEL CODIGO ELECTORAL

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