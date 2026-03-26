El Bloquismo presentó RECO, un sistema de boleta única papel

• la incorporación de la Boleta Única Papel como instrumento oficial de votación en toda la provincia;

• la regulación de límites claros en la presentación de candidaturas por parte de las agrupaciones políticas;

• la obligatoriedad de al menos un debate público entre los candidatos a gobernador antes de cada elección;

• la adecuación de la legislación partidaria para asegurar coherencia con el nuevo régimen electoral.

Según los fundamentos del proyecto, la reforma busca fortalecer la calidad institucional, simplificar el acto de votar, garantizar igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas y mejorar la comprensión del electorado frente a la oferta electoral disponible.

El texto también establece que la Boleta Única Papel será confeccionada y provista exclusivamente por el Tribunal Electoral Provincial y que su diseño deberá permitir al elector optar por lista completa o por categoría, asegurando claridad y transparencia en el proceso de sufragio.

Desde el Bloquismo señalaron que la iniciativa apunta a “dotar a la provincia de un sistema electoral más moderno, ordenado y transparente, que fortalezca la representación democrática y la confianza ciudadana en las reglas del proceso electoral”.

El proyecto ya fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados y tomó estado parlamentario para su análisis en las comisiones correspondientes.