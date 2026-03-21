Desinfección, arbolado y vacunas antirrábicas: lo que hay que saber esta semana

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En el turno mañana, el lunes 23 le toca a la Catedral San Juan Bautista. El martes 24 no hay actividad por ser feriado nacional. El miércoles 25 es el turno de Villa Maturano. El jueves 26 y el viernes 27 se destinarán a atender pedidos particulares de desratización y desinsectación que los vecinos hayan ingresado al sistema municipal de reclamos.

Por la tarde, el lunes 23 se trabaja en la Dirección de Seguridad y Policía Comunal. El martes 24, feriado. El miércoles 25 y el jueves 26 se atienden solicitudes particulares. El viernes 27 le corresponde al Cine Teatro Municipal, y el sábado 28 los operativos se trasladan a la Feria y Mercado de Abasto.

Los vecinos que necesiten solicitar una intervención en sus domicilios pueden hacerlo a través del sistema municipal de reclamos.

Arbolado: poda, despeje y erradicación de ejemplares peligrosos

El cronograma de arbolado público va del lunes 23 al domingo 29 de marzo e incluye tareas de mantenimiento en plazas y atención de reclamos domiciliarios.

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El lunes 23, por la mañana —de 8 a 13—, se realizan trabajos de corte de ramas bajas y erradicación de árboles secos en plazas y espacios verdes. Por la tarde, de 13 a 17, se atienden reclamos por despeje de luminarias y corte de ramas en distintos domicilios de la ciudad.

El martes 24, pese al feriado, está prevista la erradicación de árboles peligrosos en domicilios particulares durante la mañana. Del miércoles 25 al viernes 27 se retoman las tareas en plazas por la mañana y los reclamos domiciliarios por la tarde, en el mismo esquema del lunes. El fin de semana —sábado 28 y domingo 29—, de 8 a 13, se continúa con la erradicación de árboles peligrosos en domicilios.

Los vecinos que tengan árboles en mal estado frente a sus viviendas pueden ingresar su reclamo para ser incluidos en el cronograma.

Vacunación antirrábica gratuita: dónde y cómo acceder

La campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos tiene una nueva jornada este viernes 20 de marzo, de 10 a 13 horas, en la Plaza Los Inmigrantes, ubicada en la intersección de Victoria y Arenales, en el Barrio Municipal. El servicio es completamente gratuito.

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Para quienes además quieran acceder a la castración de sus mascotas, también hay opciones sin costo. El Centro de Zoonosis Municipal, en Pedro Echagüe Este 798, atiende de lunes a viernes de 7 a 12 horas y realiza esterilizaciones para perros y gatos mayores de 6 meses, tanto domésticos como en situación de calle. Los turnos se solicitan al teléfono 264-421-6474. También existe la alternativa de obtener un descuento para operar en una veterinaria privada de preferencia.

Además, los quirófanos móviles del programa provincial recorren distintos barrios. Los turnos pueden pedirse por WhatsApp al 264-430-5057 o llamando al 430-5937, de 8 a 12 horas. Los animales deben concurrir con correa y bozal.

Para quienes prefieran atención privada, hay varias opciones disponibles en la ciudad y departamentos vecinos: el Quirófano Municipal de Mascotas de Santa Lucía, el Instituto Quirúrgico Veterinario en Avenida Libertador 1460 Este, la Veterinaria VET365 en Tucumán 812 Norte en Concepción, y la Clínica Veterinaria del Dr. Ernesto Cortinez en San Luis y Güemes, que atiende de lunes a viernes hasta las 21 horas.